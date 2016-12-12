راهکارهای موفقیت در کسب و کارهای دیجیتال تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شروین مشایخ طراح و مشاور دیجیتال امروز دوشنبه در اجلاس توسعه دهندگان وب فارسی، خطاب به علاقه مندان به کسب و کارهای مرتبط با طراحی وب سایت و رسانه های آنلاین در مورد راهکارهای موفقیت در این حوزه، اظهار داشت: به مشتریتان حقیقت را بگویید و اگر ضعف دارد عنوان کنید.

وی با بیان اینکه لزومی بر همکاری با تمام مشتریان نیست، گفت: بدون پول کار نکنید و اگر شغلی وظایف شفافی ندارد، سراغش نروید.

مشایخ با تاکید براینکه قرارداد مهم است، افزود: بدون قرارداد کار نکنید. در همین حال با ببخشید پرزنت کار خودتان را شروع نکنید و در پرزنت کارتان واضحات را توضیح ندهید، فراتر از کارتان توضیح دهید، ظواهر مشخص را کارفرما خودش مشاهده می‌کند.

این طراح و مشاور کسب و کارهای دیجیتال تاکید کرد: با مشتری پروژه را پیش ببرید، در تمام مراحل پروژه با مشتری همراه باشید.

وی با بیان اینکه ایجاد آپشن‌های زیاد برای وب‌سایت اشتباه است، ادامه داد: در جلسات کاری سوالات اشتباه نپرسید و تا زمانی که عاشق کارتان هستید پیشرفت نمی‌کنید شاید، کارتان را دوست داشته باشید اما قبول کنید ممکن است بقیه دید بهتری داشته باشند.

مشایخ گفت: به مشتری نگویید طرحم را دوست داری یا نه! شما متخصصید، لطفا متخصص بمانید!