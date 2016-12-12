فعالیت۲۲ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر در چهارمحال وبختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: شعار دهه فجر امسال «گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» است.

وی گفت: عناوین روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی در سالجاری ولایت فقیه و رهبری، مردم سالاری دینی، مشارکت اجتماعی، عدالت و پیشرفت، ایمان، جهاد، شهادت و رسالت زینبی، قرآن، منزلت زن، نهضت علمی و اقتصاد مقاومت و ترویج معنویت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از رویکردها و محورهای فرهنگی، تبلیغی دهه فجر می توان به بازخوانی و تبیین آرمان ها و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در جامعه، بصیرت افزایی در عرصه انقلاب اسلامی با تاکید بر اندیشه های امام و رهبری و تبیین جایگاه و نقش ولایت فقیه در برپایی، استمرار و پویایی حکومت اسلامی اشاره کرد.

گرجی یادآور شد: امید افزایی، دشمن شناسی، بصیرت افزایی، وحدت و همبستگی، خودباوری، اقتصادمقاومتی و الهام بخشی از دیگر رویکردها و محورهای فرهنگی تبلیغی دهه فجر هستند.

وی عنوان کرد: سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های ستاد دهه مبارک فجر استان، سیاست ها و خط مشی های محتوایی، اجرایی، رسانه ای، تبلیغی و... و. است.