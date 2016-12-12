  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

فعالیت۲۲ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر در چهارمحال وبختیاری

فعالیت۲۲ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر در چهارمحال وبختیاری

شهرکرد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از آغازفعالیت ۲۲ کمیته برای اجرای برنامه های دهه فجر در چهارمحال وبختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی گرجی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: شعار دهه فجر امسال «گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» است.

وی گفت: عناوین روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی در سالجاری ولایت فقیه و رهبری، مردم سالاری دینی، مشارکت اجتماعی، عدالت و پیشرفت، ایمان، جهاد، شهادت و رسالت زینبی، قرآن، منزلت زن، نهضت علمی و اقتصاد مقاومت و ترویج معنویت است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: از رویکردها و محورهای فرهنگی، تبلیغی دهه فجر می توان به بازخوانی و تبیین آرمان ها و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در جامعه، بصیرت افزایی در عرصه انقلاب اسلامی با تاکید بر اندیشه های امام و رهبری و تبیین جایگاه و نقش ولایت فقیه در برپایی، استمرار و پویایی حکومت اسلامی اشاره کرد.

گرجی یادآور شد: امید افزایی، دشمن شناسی، بصیرت افزایی، وحدت و همبستگی، خودباوری، اقتصادمقاومتی و الهام بخشی از دیگر رویکردها و محورهای فرهنگی تبلیغی دهه فجر هستند.

وی عنوان کرد: سیاست ها، خط مشی ها و اولویت های ستاد دهه مبارک فجر استان، سیاست ها و خط مشی های محتوایی، اجرایی، رسانه ای، تبلیغی و... و. است.

کد مطلب 3848478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها