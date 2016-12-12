تولیداسانس گل رز گزینه مناسب همکاری بلغارستان وکهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، هریستو پولنداکف ظهر دوشنبه در بازدید از گلخانه های گل رز استان در یاسوج افزود: بلغارستان سالانه یک هزار و ۶۰۰ تن عطر از گلهای تولیدی کشور استخراج می کند.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان و تجار اسانس گل رز در بلغارستان می‌توانند برای تولید این فراورده با استان کهگیلویه و بویراحمد همکاری کنند.

پوانداکف تصریح کرد: تولید گل رز در این کشور جهانگردان زیادی را به بلغارستان می کشاند و این استان نیز می تواند از این ظرفیت در راستای افزایش تبادلات تجاری بهره گیرد.

وی افزود: کشور بلغارستان علاوه بر اینکه تولیدکننده بزرگ گل رز است، در زمینه فرآوری و تهیه عصاره و اسانس نیز فعال است.

پولنداکف اظهار داشت: روابط تجاری بلغارستان و کهگیلویه و بویراحمد می تواند در زمینه تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.