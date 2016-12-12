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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۶

سفیر بلغارستان در ایران:

تولیداسانس گل رز گزینه مناسب همکاری بلغارستان وکهگیلویه وبویراحمد

تولیداسانس گل رز گزینه مناسب همکاری بلغارستان وکهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- سفیر بلغارستان در ایران گفت: بلغارستان می تواند در زمینه تولید اسانس گل رز با کهگیلویه و بویراحمد همکاری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هریستو پولنداکف ظهر دوشنبه در بازدید از گلخانه های گل رز استان در یاسوج افزود: بلغارستان سالانه یک هزار و ۶۰۰ تن عطر از گلهای تولیدی کشور استخراج می کند.

وی بیان داشت: تولیدکنندگان و تجار اسانس گل رز در بلغارستان می‌توانند برای تولید این فراورده با استان کهگیلویه و بویراحمد همکاری کنند.

پوانداکف تصریح کرد: تولید گل رز در این کشور جهانگردان زیادی را به بلغارستان می کشاند و این استان نیز می تواند از این ظرفیت در راستای افزایش تبادلات تجاری بهره گیرد.

وی افزود: کشور بلغارستان علاوه بر اینکه تولیدکننده بزرگ گل رز است، در زمینه فرآوری و تهیه عصاره و اسانس نیز فعال است.

پولنداکف اظهار داشت: روابط تجاری بلغارستان و کهگیلویه و بویراحمد می تواند در زمینه تولید محصولات کشاورزی افزایش یابد.

کد مطلب 3848483

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