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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

معاون پلیس راه شمال فارس:

۶.۷ درصد تلفات ناشی از حوادث جاده‌ای فارس مربوط به جهرم است

۶.۷ درصد تلفات ناشی از حوادث جاده‌ای فارس مربوط به جهرم است

جهرم - معاون عملیاتی پلیس راه شمال فارس گفت: سهم فارس از تلفات جاده ای کشور ۵.۹ درصد و سهم شهرستان جهرم از تلفات جاده‌ای فارس ۶.۷ درصد در سال جاری است است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر همایون‌پور بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان جهرم با اشاره به آمار و ارقام مربوط به سوانح و حوادث جاده‌ای در فارس گفت: سهم استان فارس از مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث کشور ۵.۹ درصد در سال ۹۴ است.

وی افزود: در سال گذشته نسبت موارد فوت ناشی از سوانح و حوادث شهرستان جهرم به استان فارس ۵.۸ درصد بوده که این آمار در سال ۹۵ به ۶.۷ درصد افزایش یافته است.

معاون عملیاتی پلیس راه شمال فارس همچنین به شناسایی نقاط حادثه خیز شهرستان جهرم و تلاش برای برطرف کردن مشکلات آن تاکید کرد.

به گزارش مهر، در این جلسه به برقراری پلیس نامحسوس در جاده‌ها تاکید و به لزوم کمک سایر ادارات در تامین وسیله نقلیه در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 3848484

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