به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در جشن هفته وحدت در منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با تبریک میلاد نبی مکرم اسلام (ص)و امام جعفرصادق(ع)اظهار داشت: وجود مبارک حضرت خاتم الانبیاء(ص) منت و نعمتی برای بشریت است و خداوند بزرگ در قرآن کریم این امر را تصریح کرده است.

وی در مورد ذکر شریف صلوات برپیامبر(ص) و خاندان اطهرش و تاکید بر آن در کتاب خدا و آیات و روایات گفت: ذکر شریف صلوات برمحمد و آل محمد بسیار با اهمیت بوده باعث ثبت ۱۰ ثواب و پاک شدن ۱۰ گناه می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهرافزود: نفس انسان که در درون انسان قرار دارد دشمن‌ترین دشمن‌ها است و بسیاری از مواقع جلوی امور خیر را گرفته و انسان را به کار بد و ناروا سوق می‌دهد و این نفس اماره است که باعث زمین خوردن انسان‌ها می‌شود.

اخلاق نیکو و تواضع از صفات برجسته پیامبر اسلام بود

آیت‌الله صفایی‌بوشهری با استفاده از آیات قرآن و احادیث اسلامی بیان کرد: دین شناسی، تزکیه نفس، دانش آموزی و حکمت از مهم‌ترین اهداف رسالت پیامبر (ص) است که در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است.

وی افزود: بزرگترین مقام انسان‌ها بندگی خداوند است و انسان‌هایی که سیره رسول الله را دنبال می‌کنند متواضع و دارای اخلاق حسنه و نیکو هستند.

امام جمعه بوشهر با بررسی سیره رسول مکرم اسلام گفت: اخلاق نیکو و تواضع از صفات برجسته پیامبر اسلام بود و آن حضرت برای تمام کردن مکارم اخلاق برگزیده شد و همه مسلمانان باید قدردان نعمت پیروی از نبی مکرم اسلام باشند.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات فرمانده معظم کل قوا مبنی بر لزوم هوشیاری در برابر استکبار جهانی تصریح کرد: آمریکا مظهر شیطنت و کانون شرارت جهان است و خیانت، تجاوز و بدعهدی جوهره استکبار جهانی و جزء لاینفک آن است.

تسلط بر مراکز قدرت سیاست همیشگی استکبار جهانی است

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به نتایج انتخابات آمریکا گفت: نقشه برای چپاول ثروت‌ها و تسلط بر مراکز قدرت سیاست همیشگی استکبار جهانی است و جمهوری خواهان و دموکرات‌ها در این امر هیچ تفاوتی با هم ندارند.

وی افزود: آمریکای جنایتکار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از هیچ دسیسه و جنایتی علیه جمهوری اسلامی فروگذاری نکرده است که الحمدلله همه نقشه‌های آن نیز شکست خورده است و بعد از این نیز اگر دست به هر عملی بزند در پرتو هدایت‌های مقام معظم رهبری و حضور مقتدرانه مردم انقلابی و سپاه و بسیج آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند کند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی توجه ویژه به تولید داخلی است و در سالی که مزین به این اسم است باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشیم.

منطقه دوم نیروی دریایی افتخاری برای ایران است

امام جمعه بوشهر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را نیروهایی ولایی و مقتدر خواند و گفت: اقتدار و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نشات گرفته از ایمان، تقوی و تبعیت از رهنمودها و فرامین مقام عظمای ولایت است.

وی با اشاره به موقعیت ویژه منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: منطقه دوم نیروی دریایی سپاه افتخار ایران، نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و در اینجا و همراه با پاسداران منطقه دوم نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کنیم تا جان در بدن داریم از اسلام، ایران و مقام معظم رهبری دفاع می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان استانی ولایت مدار در سراسر کشور شناخته می‌شود و این ولایت‌مداری و ولایت‌محوری چون گوهری تابناک بر تارک استان بوشهر می‌درخشد.