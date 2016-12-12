مهرداد قطره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری در اواخر هفته جاری، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد طی ۲۴ ساعت آینده در سطح منطقه است.

وی عنوان کرد: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه افزایش ابر و از اواخر وقت روز چهارشنبه گاهی وزش باد نسبتا شدید و بارش های پراکنده باران و برف در برخی مناطق پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای روز پنج شنبه بارش باران و برف و وزش باد نسبتا شدید در سطح استان پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: شدت بارش ها برای نیمه غربی استان بیشتر است و فعالیت این سامانه بعدازظهر روز پنج شنبه خاتمه می یابد.