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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۶

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری در اواخر هفته جاری خبر داد.

مهرداد قطره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی بارش برف و باران در چهارمحال و بختیاری در اواخر هفته جاری، اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد طی ۲۴ ساعت آینده در سطح منطقه است.

وی عنوان کرد: برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه افزایش ابر و از اواخر وقت روز چهارشنبه گاهی وزش باد نسبتا شدید و بارش های پراکنده باران و برف در برخی مناطق پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: برای روز پنج شنبه بارش باران و برف و وزش باد نسبتا شدید در سطح استان پیش بینی می شود.

وی تاکید کرد: شدت بارش ها برای نیمه غربی استان بیشتر است و فعالیت این سامانه بعدازظهر روز پنج شنبه خاتمه می یابد.

کد مطلب 3848486

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