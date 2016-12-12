به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو صبح روز سه شنبه با حضور جمعی از مسئولان افتتاح می شود.

در این نمایشگاه که به وسعت ۴ هزار متر مربع دایر شده است بیش از ۱۰۰ تولیدکننده داخلی قطعات، صنایع وابسته به مترو، مراکز علمی و دانشگاهی و شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی درون شهری حضور دارند.

شرکت بهره برداری مترو تهران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، برای سومین سال پیاپی اقدام به برپایی نمایشگاه مشارکت تولید کنندگان ایرانی در صنعت مترو کرده است تا با گرد هم آوردن تولیدکنندگان، شرکت های بهره برداری مترو کشور، مسئولان ذی ربط و دانشگاهیان؛ فضای لازم برای معرفی توان داخل، تبادل دانش و شناسایی و رفع موانع پیش روی را فراهم کند.