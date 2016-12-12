  1. استانها
  2. فارس
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

رئیس علوم پزشکی جهرم:

عامل اصلی مرگ و میر افراد زیر ۴۰ سال حوادث جاده‌ای است

عامل اصلی مرگ و میر افراد زیر ۴۰ سال حوادث جاده‌ای است

جهرم- رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم گفت: نخستین عامل مرگ و میر افراد زیر ۴۰ سال کشور حوادث ترافیکی و جاده‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه بهداشت و درمان شهرستان جهرم، هدف از برگزاری این کارگروه را بررسی نقش ادارات و سازمان‌های شهرستان در کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث جاده‌ای عنوان کرد.

وی با برشمردن عوامل مرگ و میر در کشور گفت: حوادث ترافیکی و جاده‌ای دومین عامل مرگ و میر در ایران بوده که در افراد زیر ۴۰ سال به عنوان نخستین عامل مرگ و میر مطرح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم افزود: دانشگاه علوم پزشکی جهرم با محوریت معاونت بهداشتی آمادگی دارد تا با همکاری و همراهی سایر ادارات و نهادها در بحث آموزش که اولویت نخست در کاهش سوانح و حوادث را دارا است پیش قدم شده و اقدامات لازم را پیگیری کند.

به گزارش مهر، از مصوبات این کارگروه بحث آموزش بود که مقرر شد ادارات مسئول متون آموزشی خود را تا پایان آذر ماه به دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان شهرستان جهرم ارسال کند.

کد مطلب 3848488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها