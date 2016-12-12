به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمانیان بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه بهداشت و درمان شهرستان جهرم، هدف از برگزاری این کارگروه را بررسی نقش ادارات و سازمان‌های شهرستان در کاهش مرگ و میر ناشی از سوانح و حوادث جاده‌ای عنوان کرد.

وی با برشمردن عوامل مرگ و میر در کشور گفت: حوادث ترافیکی و جاده‌ای دومین عامل مرگ و میر در ایران بوده که در افراد زیر ۴۰ سال به عنوان نخستین عامل مرگ و میر مطرح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم افزود: دانشگاه علوم پزشکی جهرم با محوریت معاونت بهداشتی آمادگی دارد تا با همکاری و همراهی سایر ادارات و نهادها در بحث آموزش که اولویت نخست در کاهش سوانح و حوادث را دارا است پیش قدم شده و اقدامات لازم را پیگیری کند.

به گزارش مهر، از مصوبات این کارگروه بحث آموزش بود که مقرر شد ادارات مسئول متون آموزشی خود را تا پایان آذر ماه به دبیرخانه کارگروه بهداشت و درمان شهرستان جهرم ارسال کند.