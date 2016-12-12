گازگرفتگی جان یک نفر را گرفت/ یک مصدوم راهی بیمارستان شد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۱۳حادثه گازگرفتگی در منزل مسکونی واقع در چهارراه تلفنخانه، خیابان میرفخرایی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و نیروهای ایستگاه ۳۱ به محل اعزام می شوند.

به گفته ملکی با استقرار آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد حادثه گازگرفتگی در طبقه سوم ساختمان ۴ طبقه (سه طبقه بر روی همکف) که هر واحد آن ۴۵ متری بود، اتفاق افتاده است. با حضور آتش نشانان بلافاصله یک جوان ۳۸ ساله که بی حال، کف زمین افتاده بود شناسایی شد. که مرد جوان برای سیر مراحل درمانی به تکنسین های اورژانس حاضر در محل حادثه سپرده شد. از سوی دیگر یک آقای ۴۰ ساله که در همسایگی محل حادثه بود هم مشاهده شد که هوشیاری بسیار پایینی داشت مرد ۴۰ ساله بلافاصله به بیمارستان منتقل شد اما متاسفانه مرگ جوان ۳۸ ساله به دلیل گاز گرفتگی ازسوی تکنسین های اورژانس حاضر در محل حادثه تایید شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: کارشناسان آتش نشانی علت حادثه را نقص در دودکش آبگرمکن و نیز نقص در گرمکن شومینه و بسته بودن تمامی درهای ورود و خروج اعلام کردند.