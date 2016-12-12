به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر بعد از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های ورزشی در دهکده المپیک کرمانشاه و در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه هایش در سفر به استان کرمانشاه گفت: در سفر به استان کرمانشاه چندین برنامه فشرده داریم که از آنجمله می توان به حضور در مراسم تجلیل از قهرمانان المپیکی و پاراالمپیکی استان اشاره کرد.

وی افزود: هم چنین در این سفر با سازمان های مردم نهاد جوانان استان نیز نشستی داریم و بازدید از پروژه های بخش خصوصی و دولتی در حوزه ورزش از دیگر برنامه های ما در این سفر است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به بازدید صورت گرفته از پروژه های ورزشی مذکور در استان گفت: تصمیمی در سال‌های گذشته در خصوص احداث یک دهکده المپیک - که یک مجموعه حدود ۱۴۰ هکتاری است- گرفته شده که موقعیت بسیار خوبی هم در این استان دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های ورزشی موجود در استان کرمانشاه گفت: من فکر می کنم با توجه به استعدادهای ورزشی که در استان کرمانشاه و زمینه مناسبی که بین جوانان این استان وجود دارد، استان کرمانشاه می تواند قطب ورزشی فعالی برای برگزاری مسابقات ملی و بین المللی باشد.

سلطانی فر گفت: با توجه به موارد فوق، استان کرمانشاه شدیدا نیازمند فضاهای ورزشی مناسب و در شان است.

وی با اشاره به پروژه های در حال احداث دهکده المپیک از جمله سالن ۶ هزار نفری ولایت و استخر قهرمانی گفت: این دو پروژه ای که به عنوان بخشی از دهکده المپیک روی آن تمرکز پیدا کرده اند- با توجه به محدودیت های مالی که سال های قبل داشته اند- مقداری عملیات اجرایی آن دچار مشکلاتی شده است.

بهره برداری از سالن ۶ هزار نفری ولایت و استخر قهرمانی تا سال ۹۶

وزیر ورزش و جوانان افزود: این پروژه ها امسال مجددا روند اجرایی بهتری گرفته است - با توجه به اینکه از منابع مختلفی هم اعتبار می گیرد و تامین منابع مورد نیازش با مشکلاتی مطرح بود- و موانع اجرای آن تا حدی برطرف شده و در حال اجرا است.

وی افزود: به نظر من سالن ۶ هزار نفری سرپوشیده باید سال های گذشته احداث و به بهره برداری می رسید، چرا که استعداد ورزشی کرمانشاه به گونه ای است که می طلبد یک سالن ۶ هزار نفری سرپوشیده در شان مردم، جوانان و ورزشکاران اینجا وجود داشته باشد.

سلطانی فر ادامه داد: خوشبختانه با کمکی که از محل سفر مقام معظم رهبری امسال در حال انجام است و هم چنین تخصیصی که از سوی خود ما صورت می گیرد- براساس رویکردی که برای استان های مساعد و مستعد برای فعالیت ورزشی داریم- بخش عمده ای از کار اجرایی آن امسال به اتمام می رسد و ما بنا داریم با کمک استان و استانداری و حمایتی که استاندار می کند این پروژه را پایان سال ۹۶ به اتمام برسانیم.

وزیر ورزش و جوانان گفت: هم چنین استخر قهرمانی نیز که یک مکان ورزشی بسیار با اهمیت است، برای مسابقات شنا و شیرجه قهرمانی پیش بینی خوبی شده است و این دو در کنار هم - با وجود نیاز زیادی که پروژه داشته و پیشرفت فیزیکی کمتر از ۶۰ درصد آن- با همکاری استان به بهره برداری می رسند.

وی افزود: چنانچه بتوانیم منابع آن را تامین کنیم، این همت را خواهیم کرد و با کمک اعتبار سفر رهبری و استانداری و هم چنین اختصاص ردیف های ملی تصمیم داریم آن را تا پایان ۹۶ به اتمام برسانیم که در واقع مقدمه فعال شدن دهکده المپیک در استان است.

اقتصاد ورزش باید در کشور فعال شود

سلطانی فر هم چنین به طرح دهکده المپیک اشاره داشت و گفت: این طرح در واقع مقداری نیاز به بازنگری و تغییر دارد، به گونه ای که ما باید پروژه هایی تعریف کنیم که در کنار منابع دولتی بتوانیم منابع بخش خصوصی را هم به کار بگیریم و این پروژه ها نیز باید به گونه ای با جاذبه باشد که بخش خصوصی رغبت به سرمایه گذاری در آن داشته باشد.

وی اقتصاد ورزشی را از اقتصادهای بزرگ دنیا دانست و گفت: بنگاه های بزرگ اقتصادی و شخصیت های حقیقی و بزرگ اقتصادی در ورزش سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند بهره برداری کنند و ورزش ساختار خوبی برای بهره برداری دارد و این می تواند باعث سرمایه گذاری در این بخش شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: هم اکنون بسیاری از شخصیت های اقتصادی اقدام به خرید باشگاه های ورزشی می کنند و یا روی رشته های ورزشی چون والیبال و... به عنوان یک کار اقتصادی پر سود سرمایه گذاری می کنند، اما ما چون نتوانسته ایم در کشور ساز و کار آن را فراهم کنیم، این اقتصاد هنوز اقتصاد بزرگی از جهت بخش خصوصی نشده است.

سلطانی فر ادامه داد: ما در برنامه هایمان هم اعلام کرده ایم که حتما این شکل اقتصادی باید فعال شود و زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود و بنا داریم طرح دهکده المپیک را با همکاری مسئولین استان و مسئولین ورزش استان به گونه ای در آن تغییر ایجاد کنیم که زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن فراهم شود و در ادامه طرح دهکده المپیک شاهد سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.

شرایط میزبانی جام ملت های آسیا و جام جهانی فوتسال را در کشور داریم

وی در ادامه در خصوص برنامه های وزارت ورزش و جوانان برای درخواست میزبانی رقابت های فوتبال جام ملت های آسیا در کشور گفت: هم اکنون به لحاظ مکان های ورزشی از جمله استادیوم های فوتبال- با توجه به اقداماتی که در شهرهای مختلف انجام دادیم و استادیوم های ۱۵ تا ۵۰ هزار نفری چون استادیوم یادگار امام تبریز ساخته شده است- هم اکنون امکانات برگزاری مسابقات جام ملت های آسیا را داریم و می توانیم در چند شهر و در گروه های مختلف، مسابقات را برگزار کنیم و نهایتا هم دوره های حذفی و نهایی در تهران برگزار شود.

وزیر ورزش و جوانان افزود: البته میزبان رقابت های ۲۰۱۹ انتخاب شده و برای ۲۰۲۳ مباحثی مطرح شده و یک سری از کشورها تقاضا داده اند و ما نیز تقاضا خواهیم داد و پیگیری می کنیم. ضمن اینکه در بحث جام جهانی فوتسال هم ما هم اکنون به واسطه وجود سالن های خوب شرایط میزبانی را داریم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما امسال در جام جهانی فوتسال توانستیم رتبه سوم را کسب کنیم، امروزه یکی از قدرت های بزرگ فوتسال دنیا هستیم و به هر حال حق مردم، جوانان و ورزشکاران ما است که میزبان مسابقات جام جهانی فوتسال باشند.

سلطانی فر با اشاره به شکاف زمانی طولانی در گرفتن میزبانی جام جهانی فوتسال و جام ملت های آسیا توسط کشور گفت: من فکر می کنم، پیش از این نیز ما با همین بضاعت موجود می توانستیم این کار را انجام دهیم. در هر صورت امیدواریم در رشته هایی که مردم علاقه مند هستند، بتوانیم هم میزبانی مسابقات را بگیریم و هم در مسابقات حضور مقتدرانه ای داشته باشیم.

وی افزود: هم اکنون در آستانه مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هستیم و تیم ما در شرایط خوبی به سر می برد و امیدواریم در بازی های برگشت هم امتیاز خوبی را کسب کرده و صعود مقتدرانه ای داشته باشد. هم چنین در حال، برنامه ریزی و تلاش برای حمایت از باشگاه ها هستیم که تیم های باشگاهی نیز حضور آبرومندانه ای در جام باشگاه های آسیا داشته باشند.

در ادامه اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه نیز گفت: در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، ۶ میلیارد برای دهکده المپیک در نظر گرفته شد و اگر ۶ میلیارد دیگر به این پروژه اختصاص داده شود تا پایان شهریور سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

لازم به ذکر است، سلطانی فر پس از بازدید از دهکده المپیک از مجموعه ورزشی آزادی نیز بازدید به عمل می آورد.