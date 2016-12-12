سند توسعه تجارت خارجی کهگیلویه و بویراحمد نهایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار حسین‌پور بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این سند در راستای توانمندیها و پتانسیلهای مختلف استان در بخش تجارت خارجی و صادرات تولیدات استان تدوین می شود.

وی با بیان اینکه این سندهفته آینده در کارگروه توسعه صادرات نهایی می‌شود، گفت: در این سند راههای تحقق و افزایش صادرات محصولات تولیدی استان ومشکلات پیش روی این امر نیز مشخص شده است.

حسین پور پیش بینی میزان صادرات در برنامه ششم توسعه و کشورهای هدف برای صادرات محصولات استان وگسترش تجارت با این کشورها را از دیگر اهداف تدوین این سند عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش تسهیلات رونق تولید در توسعه اقتصادی استان گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به صورت هفتگی برگزار می شود و در این کارگروه مشکلات ۷۲ واحد تولیدی بررسی و این واحدها برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شده اند.