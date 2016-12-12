به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر حصاری بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته پژوهش در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به شعار هفته پژوهش حوزه‌های علمیه با عنوان «هر طلبه یک اثر پژوهشی» اظهار داشت: در سال‌های گذشته عمده اهتمام مدیران حوزه‌ها بر تأسیس و توسعه مدارس و تقویت صف آموزشی در کشور بوده است و امروز در مرحله ایجاد صف پژوهشی در حوزه‌های علمیه خواهران با ایجاد پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های فعال در سراسر کشور هستیم.

وی تأکید کرد: تولید علوم دینی از ضرورت‌های نیاز فعلی نظام اسلامی است و برای نخستین بار در نظام‌های آموزشی کشور همگام با برنامه مدون آموزشی، برنامه‌های پژوهشی در حوزه‌های علمیه خواهران پیگیری شده است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران افزود: رویکرد پژوهش محور شدن نظام آموزشی حوزه‌های علمیه در حال پیگیری است که در این جهت پیش نیازهای قانونی مصوب شده تا بر اساس آن فعالیت‌های پژوهشی در ارزشیابی آموزشی موثر خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین پیوست‌های آموزشی متون درسی در حوزه‌های علمیه خواهران در حال پیگیری است و فرهنگسازی و توانمندسازی پژوهش موضوع دیگری است که در مدارس سطح دو حوزه‌های علمیه خواهران در حال انجام است.

حجت الاسلام حصاری افزود: کرسی‌های آزاد اندیشی، نشست‌های علمی، فرهنگ آزاداندیشی در همه مدارس علمیه خواهران با اقبال گسترده طلاب در حال برگزاری است.

وی ابراز داشت: در سال گذشته ایجاد مرکز تربیت محقق ویژه طلاب خواهر مصوب شده است و در سال جاری برای نخستین بار به صورت آزمایشی در حوزه اخلاق و تربیت در قم طلبه پژوهشگر پذیرش شده که بر اساس ظرفیت علمی در دیگر شهرها این مرکز راه‌اندازی می‌شود.

برپایی ۶۲۰ کرسی آزاداندیشی در حوزه‌های خواهران

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران عنوان کرد: در ۵ سال اخیر بیش از ۱۲۰۰ نشست علمی و هم اندیشی، ۶۲۰ کرسی آزاد اندیشی، ۲۱۵ همایش علمی، ۱۶۰۰ دوره مهارتی پژوهشی، ۲۵۰ طرح پژوهشی در مدارس مختلف انجام شده است.

وی تصریح کرد: تاکنون ۵ دوره مسابقات پژوهشی گروهی رشد برگزار شده که این مسابقات در قالب گروهی و برمبنای انتخاب موضوع پژوهش معطوف به نیاز جامعه مخاطب است و به طور متوسط سالانه بالغ بر یک‌هزار گروه با ۴۵۰۰ نفر در این مسابقات شرکت می‌کنند.

برگزاری ۸ دوره جشنواره علامه حلی خواهران با ۳۲۰۰ طلبه

حجت الاسلام حصاری بیان داشت: در ۸ دوره جشنواره علامه حلی خواهران با ۳۲۰۰ طلبه در این مسابقات مشارکت داشته‌اند.

وی تراز علمی و گرایش طلاب را شاخص دسته بندی پژوهشگران طلبه برشمرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار طلبه خواهر در حوزه‌های پژوهشی فعالیت دارند.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران افزود: ۱۰ درصد طلاب خواهر برای فعالیت پژوهشی گزینش می‌شوند که ۶۰ درصد طلاب در عرصه تبلیغ، ۲۰ درصد برای تدریس و تعلیم و ۱۰ درصد هم برای پست‌های مدیریتی نهادهای علمی و فرهنگی خواهران تربیت می‌شوند.