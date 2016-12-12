معرفی نامزدهای چند گروه علوم انسانی جشنواره نقد کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب ۶۳ مقاله در گروه فلسفه، کلام و عرفان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و ۲۰ مقاله راهیافته به مرحله نهایی این جشنواره مشخص شدهاند.
مقاله های راه یافته به دور نهایی سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در گروه فلسفه، کلام و عرفان شامل مقاله های«انتحال و ابتذال در اخلاق پژوهی عرفانی نوشته جویا جهانبخش»، «آرمان آرمان شهر نوشته مهدی بهنیافر»، «پاسخ به نقد کتاب فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی نوشته موسی نجفی و علیرضا جوادزاده»، «تعلیقاتی بر کتاب پدیدارشناخت تاریخ استعلایی فلاسفه اسلامی نوشته محمد فنائی اشکوری»، «دشواریهای فرهنگ نگاری منطق: نقد و بررسی کتاب فرهنگ نامه منطق نوشته اسدالله فلاحی»، «روش شناسی علم کلام در بوته نقد نوشته محمود هدایت افزا»، «روش نادرست و پیش فرضهای کاذب در لعنهای نامقدس: بررسی کتاب پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا نوشته محمد امین هدایت افزا»، «شروط امکان تألیف درباره کانت نوشته سیّد محسن اسلامی»، «صوفیان و بوداییان، در جست و جوی مفاهیم مشابه دو سنّت رهبانی نوشته مصطفی شاکری»، «فضولی در کلام شیعه، نقد یک ابتذال، نقد یک انتحال نوشته حمید عطائی نظری»، «ما به کجاییم و امانت کجاست؛ نقد ترجمه ی فارسی اللمع فی التصوف نوشته سعید کریمی» است.
از دیگر مقاله های راه یافته به مرحله نهایی سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در بخش فلسفه، کلام و عرفان می توان به مقاله های «معرفی و نقد فلسفه تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی نوشته احمد لهراسبی»، «معرفی و نقد کتاب ادیان و مذاهب در ایران باستان نوشته ابوالفضل سپهری»، «ملاحظاتی درباره برخی «مباحث معرفت شناسی در فلسفه اسلامی» نوشته مجید مرادی»، «ملاحظاتی علمی- فرهنگی درباره متافیزیک نوشته سیّد محسن اسلامی»، «نقد و بررسی دیدگاه پروفسور پاول هک در کتاب زمینه مشترک نوشته محمد جعفر مروارید و حسن توسلی»، «نقد و بررسی کتاب تاریخ تصوف ۱ نوشته حجت الله جوانی»، «نقد و بررسی نظریه نقد عقل عربی نوشته سیّد محسن میری و قاسم ابراهیمی پور»، «نقدی بر بن لایههای شناخت نوشته علی اصغر مروّت»، «نگاهی نقادانه به کتاب نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان نوشته سمانه عسکری» اشاره کرد.
همچنین، در گروه علوم تربیتی و روانشناسی از میان ۱۰ آثار ارسالی، مقاله های «شرایط عشق: فلسفه یا روانشناسی گری؟ نوشته آرش حیدری»، «کتاب درسی: شایست ها و ناشایست ها نوشته محمد هدایی»، «نقدی بر کتاب نگرشی کاربردی بر: روشهای تدریس و هنر معلمی نوشته حسین عبداللهی»به مرحله دوم راه یافتند.
نتایج نهایی سیزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در هفته پایانی آذرماه مشخص و در مراسم اختتامیه از برگزیدگان تجلیل میشود.
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