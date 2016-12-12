تنها راه ثبات در عراق مردمی کردن امنیت در آن کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعد از ظهر امروز (دوشنبه) در دیدار سیدعمار حکیم رئیس همپیمانی ملی شیعیان عراق و اعضای اصلی این ائتلاف اظهار داشت: شکست تروریسم تکفیری در عراق صرف نظر از ابعاد تحسین برانگیز نظامی آن، اثبات کارآمدی دولت عراق در مقابله با مهمترین تهدید امنیتی منطقه است.

شمخانی در این دیدار با تبریک پیروزیهای ارزشمند ارتش و نیروهای مردمی عراق در سلسله عملیات پاکسازی عناصر تروریست در استان های مختلف این کشور به ویژه موصل گفت: مجاهدت یکپارچه و قدرتمند فرزندان سلحشور عراق اعم از شیعه، سنی، کرد، ترکمن و ایزدی در برابر تجاوز و جنایت تروریست های ضد بشر، نماد روشنی از اتحاد ملی و انسجام همه اقوام و مذاهب عراقی تحت پرچمی واحد است.

وی با ابراز خرسندی از افزایش هماهنگی و مودت میان گروه های مختلف شیعی در قالب همپیمانی ملی ضرورت همفکری و کار مشترک میان مجموعه گروه های مذهبی وقومی در چارچوب عراق متحد را مورد تاکید قرار داد و افزود: تلاش های مرموزی با هدایت خارجی برای ایجاد شکاف و تفرقه در صفوف متحد مردم عراق در جریان است که می بایست با تداوم هوشیاری، از خود گذشتگی، همگرایی وافزایش مشارکت مجموعه گروه های عراقی در فرآیندهای سیاسی ناکام گذارده شود.

شمخانی تصویب قانون حشد الشعبی از سوی پارلمان عراق را نماد قدر شناسی مردم عراق از فرزندان مجاهدشان که با نثار خون خود، امنیت را به این کشور بازگرداندند تصریح کرد: نقش وتاثیر تعیین کننده نیروهای مردمی در شکست تروریست های تکفیری نشان داد که تنها راه ایجاد ثبات پایدار در عراق، مردمی کردن فرآیند دفاع و برقراری امنیت است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با سپاسگزاری از دولت و مردم عراق که با بسیج مجموعه امکانات خود در ایام اربعین به صورت بی سابقه ای از زوار حسینی میزبانی کردند اظهار داشت: اربعین بزرگترین کنگره ضد ظلم و عدالت خواهانه در جهان است که همه قالب های دینی، مذهبی، نژادی و جغرافیایی را پشت سر گذارده و ظرفیتی بی بدیل برای مقابله با سردمداران ظلم واستکبار و در راس آن رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به باز پس گیری سرزمین های اشغال شده از سوی تروریست های تکفیری در عراق و سوریه و آغاز شمارش معکوس شکست نهایی گروه های تروریستی و هم پیمانان آنها خاطر نشان کرد: برای ممانعت از تجدید حیات تروریسم لازم است موضوع مقابله موثر با ریشه های افراطی گری و تکفیر و همچنین مروجین وحامیان منطقه ای ان در دستور کارمجموعه کشورهای اسلامی و جامعه بین المللی قرار گیرد.

سید عمار حکیم نیز در جریان این ملاقات ضمن تشکر از حمایتهای مستمرجمهوری اسلامی ایران ازعراق در مبارزه با تروریسم گفت: پیوندهای ناگسستنی دو ملت در سایه مشترکات دینی، فرهنگی و اعتقادی واراده رهبران دو کشور، زمینه های منحصربفردی از منافع مشترک را پیش روی ایران و عراق قرار داده است.

وی با ارایه گزارشی از روند احیاء هم پیمانی ملی شیعیان و تاثیر آن در افزایش ظرفیت های همکاری میان گروههای شیعه و سایر جریان های سیاسی عراق اظهار داشت: امروز مهمترین نیاز جامعه عراق، افزایش انسجام سیاسی و وحدت سرزمینی برای به کارگیری مدبرانه مجموعه توانمندی های ملی در مسیر پایان دادن به فتنه تروریسم تکفیری، ایجاد ثبات و توسعه اقتصادی و اجتماعی است.