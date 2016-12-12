شیراز نماد وحدت و اتحاد شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق نگر بعد از ظهر در صحن علنی شورای شهر شیراز با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، گفت: تجلی وحدت مذاهب در شهر شیراز پیشینه ای قدیمی داشته و صاحبان ادیان الهی از دیرباز زندگی مسالمت آمیزی در کنار هم داشته اند و امروز نیز شاهد برپائی بزرگترین نماز جمعه اهل تسنن در فاصله ۷۰۰ متری حرم احمد بن موسی(ع) هستیم.

وی ادامه داد: به طوریکه با پایان یافتن نمازهای جمعه نمازگزاران اهل تسنن و شیعه بسان برادران دینی در سطح خیابان های منتهی به حرم در تعامل مثبت با یکدیگرند این اتفاق میمون حاکی از فرهنگ بالای استان فارس و مردم شهر شیراز می باشد.

عضو شورای شهر شیراز افزود: امیدوارم این وحدت بزرگ شیعه و سنی بتواند الگوی همه اهل تسنن و شیعه عالم گردد تا توطئه های تفرقه افکنان وهابیت و استکبار شیطانی ناکارا گردد.

حق نگر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت ترافیک نیز گفت: مهمترین برنامه شورای چهارم تقویت حمل و نقل عمومی و پرداختن به قطار شهری و هموار کردن مسیرهای تردد شهری بود که خوشبختانه پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل گشته است.

وی تصریح کرد: از آنجا که آمار تصادفات در شهر شیراز بسیار بالا می باشد پرداختن همه جانبه به مسئله ترافیک و آموزش های شهروندی در حوزه حمل و نقل از ضروریات اصلی شهر شیراز است و متاسفانه نداشتن یک مدیریت ثابت در این حوزه نقص بزرگی است که اجرای برنامه ها را دچار کندی و اختلال کرده است.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: خوشبختانه اقدامات اخیر معاونت حمل و نقل شهری در زمینه نصب دوربین ها و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه سواری، پیاده روی و برگزاری سه شنبه های بدون خودرو تاحدی در کاهش آمار تصادفات شهر شیراز موثر بوده است.

حق نگر یادآور شد: امیدوارم با توسعه این فعالیت ها شاهد کاهش حداقل ۳۰ الی ۴۰ درصدی آمار تصادفات شهری در سال جاری باشیم.