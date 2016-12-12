تجارت «ایران و روسیه» تا سقف ۴۰ میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، حسن بهشتی پور در خصوص روابط میان ایران و روسیه اظهار داشت: با توجه به پروژه هایی که تصویب شده است می توان امیدوار بود به تدریج و در سال های آتی سطح مناسبات و اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و به ۴۰ میلیارد دلار پیش بینی شده برسد.

بهشتی پور گفت: با توجه به شرایط بالقوه ای که وجود دارد، این سطح از ارتباطات اقتصادی بسیار پایین و این دو میلیارد دلار بسیار کم است.

وی افزود: میزان تجارت ایران و روسیه قرار است با توجه به مجموعه طرح هایی که تصویب شده است، تا سال آینده به چهار میلیارد دلار افزایش پیدا کند و بعد از آن طی برنامه ریزی ده ساله قرار است به ۴۰ میلیارد دلار برسد.

کارشناس مسائل بین الملل بیان داشت: با توجه به پروژه هایی که تصویب شده است می توان امیدوار بود به تدریج و در سال های آتی سطح مناسبات اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و به ۴۰ میلیارد دلار پیش بینی شده برسد.

وی درباره علت پایین بودن سطح روابط در گذشته اظهار کرد: پایین بودن سطح روابط در گذشته مشهود بود ولی امروز در حال افزایش است به طوری که در سمیناری که در چند روز گذشته در تهران برپا شده است، برای نخستین بار ۳۰۰ تاجر روسی از ۱۸۰ شرکت حضور دارند تا زمینه های بالقوه را بررسی کنند.

بهشتی پور ادامه داد: در گذشته چند عامل مانع رشد همکاری ها می شد که از آن جمله می توان به تحریم ها اشاره کرد. در داخل روسیه زمینه هایی که برای توسعه مناسبات وجود داشته، بالفعل نمی شده است و ایران نیز نسبت به روسیه روی خوش نشان نمی داد و بازرگانان ایران بیشتر ترجیح می دادند به سمت اروپا بروند. در دوره تحریم نیز بیشتر با چینی ها همکاری می کردند. همچنین مشکلاتی که بین بانک های دو کشور وجود داشته است، دست به دست هم داده بود که روابط بین دو کشور کم باشد.

کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به گسترش همکاری ها گفت: صادرات مواد کشاورزی از جمله سبزیجات در گذشته از ایران به روسیه امکان پذیر نبود، زیرا استانداردهایی که این کشور اعمال می کرد خیلی سخت گیرانه بود ولی بعد از اینکه روسیه به وسیله کشورهای غربی تحریم شد، این سخت گیری ها را کم کردند و امکان این را فراهم کردند تا تولیدات کشاورزی به روسیه صادر شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اخیرا بانک های ایران و روسیه زمینه ای را فراهم کردند که ال سی باز کنند و همچنین مشکلاتی که در زمینه بیمه ها وجود داشت را نیز برطرف کردند.