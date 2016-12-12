مروجان بازی برد – برد با امریکا پادوهای ارتجاع نوین هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری عضو تیم سابق مذاکره کننده هسته ای کشورمان درجمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ۱۶ آذر در تقویم دانشگاهی ایران نماد «دشمن شناسی» و «دشمن ستیزی» است.

وی افزود: در حالی که استبداد پهلوی دوم در حال پاگرفتن بود، دانشجویان آگاه و روشن بین در حالی علیه دیکتاتوری حکومت کودتا فریاد می زدند، اما جهت گیری تهاجم خود را متوجه دشمن اصلی یعنی امریکا که طراح، پشتیبان و مجری کودتا علیه دولت ملی ایران بود، نمودند.

باقری ادامه داد: این در حالی است که متأسفانه پس از گذشت بیش از ۶ دهه از اقدام انقلابی و روشنگرانه دانشجویان، امروز برخی جریان ها و افرادی که ظاهراً هنوز در قرن گذشته زندگی می کنند، بدون توجه به جنایت های بیشمار امریکا علیه ملت ایران، خواب واکس زدن چکمه های یانکی ها را در ایران می بینند که با درایت رهبری و هوشیاری ملت، خواب آنها تعبیر هرگز نخواهد شد و آنها این آرزو را به گور خواهند برد.

عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته ای کشورمان با اشاره به این که «استقلال» یکی از شعارهای اصلی مردم در طول سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، گفت: «استقلال» به معنای «آزادی» کشور در عرصه بین المللی در حوزه های «تصمیم» و «عمل» است.

باقری افزود: برخورداری از آزادی در عرصه بین المللی به معنای ایجاد محدودیت برای دیگران است، چرا که اگر ما بخواهیم در سطح جهانی آزادی داشته باشیم و در نتیجه سلطه بیگانگان را نپذیریم، عملاً باید برای سلطه آنها ایجاد محدودیت کنیم تا بتوانیم از منافع، حاکمیت و امنیت ملی خود صیانت نماییم و این اعمال محدودیت در قبال سلطه گری بیگانگان است که آنها را به مقابله با ملت ایران می کشاند.

وی در ادامه با اشاره به این که علت اصلی همپیمانی امریکا با دیکتاتوری محمدرضا در ایران، صرف نظر کردن رژیم سلطنتی از «استقلال» ایران بود، اظهار داشت: دعوای اصلی امریکا با ملت ایران پس از انقلاب اسلامی عزم و اراده راسخ این ملت برای صیانت از «استقلال» خود و برخورداری از «آزادی» برای «تصمیم گیری» و «اقدام و عمل» در عرصه بین المللی بر اساس منافع و امنیت ملی خود است، از این رو بازی برد-برد با امریکا فقط یک بازی است که مروجان آن را باید پادوهای «ارتجاع نوین» دانست، چرا که نه امریکا سلطه گری را کنار گذاشته و نه ملت ایران سلطه پذیر شده است.

باقری با اشاره به این که ویژگی مهم «ارتجاع نوین» عبرت نگرفتن از واقعیت های تاریخی است، اظهار داشت: هدف ارتجاع نوین برگرداندن ایران به دوره های سیاه و تلخ قاجار و پلهوی است.

عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته ای کشورمان با اشاره به این که سلطه جویی و سلطه گری جزء ذات استکباری امریکا است، گفت: امریکا هم با «جمهوریت» در ایران و هم با «اسلامیت» ملت ایران و هم با خود «ایران» دشمنی دارد. باقری افزود: مقابله امریکا با دولت ملی در سال ۱۳۳۲ و پشتیبانی از دیکتاتور در سال ۱۳۵۷ و حمایت از جریان فتنه در سال ۱۳۸۸ از جمله مصادیق دشمنی امریکا با «جمهوریت» در ایران است.

وی با اشاره به این که برخی ادعا میکنند که برجام با هماهنگی رهبر انقلاب اسلامی نهایی شده، گفت: برجام محصول رویکردی است که «عاشورا» را نماد «مذاکره» می داند، اما تفکری که «عاشورا» را مظهر «مبارزه» می داند، از چنین اتهامی مبرا است.

باقری با اشاره به این که حامیان برجام، رفع «ایران هراسی» را از مهمترین دستاوردهای برجام معرفی می کنند، گفت: آیا فضاسازی مستمر سیاسی و رسانه ای امریکا علیه ایران به بهانه حمایت از تروریسم، یاوه سرایی های پیرزن جزیره در بحرین علیه ایران و بیانیه های سراسر دروغ و تهمت شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران ترویج ایران هراسی نیست؟ آیا این اقدام های خصمانه که هدفی جز ترویج ایران هراسی ندارد، مربوط به قبل از برجام است؟

عضو تیم مذاکره کننده سابق هسته ای کشورمان افزود: با وجود پذیرش دهها محدودیت و محرومیت هسته ای از سوی ایران، امریکایی ها فقط اِعمال سازوکار بی سابقه نظارت و بازرسی در ایران را تا حدی موجب رفع نگرانی های خود قلمداد نموده و همچنان ایران را کشوری غیرقابل اعتماد حتی در موضوع هسته ای معرفی کرده و به ایران هراسی دامن می زنند.