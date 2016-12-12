به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان گناوه بعد از ظهر دوشنبه در آئین پایانی این جشنواره ورزشی اظهار داشت: دانشجویان دانشگاه های شهرستان در این جشنواره فعال نبودند و شاید این به دلیل این بوده که نخستین دوره این جشنواره بوده است.

حسین امیری گفت: روحیه ورزشی در بانوان دانشجوی دانشگاه‌های شهرستان گناوه گویی سرد شده و به تبع همین سردی از این جشنواره به خوبی استقبال نشده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان گناوه گفت: ما باید تلاش کنیم دانشجویان عزیز از این محیط رخوت زده خارج و آنان را به سوی فعالیت های ورزشی تشویق کنیم.

مسئول برگزاری جشنواره ورزشی بانوان دانشگاه های شهرستان گناوه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیار خرسندیم که این جشنواره نخستین بار به میزبانی و با همت دانشگاه پیام نور واحد گناوه برگزار شد.

منیژه هاشم زاده گفت: این جشنواره در نوع خود یک حرکت بسیار نو در حوزه ورزشی در سطح آموزش عالی شهرستان گناوه بوده که با طراحی بانوان دانشجو و همکاری و حمایت بسیار مناسب مجموعه دانشگاه پیام نور واحد گناوه و سایر مراکز آموزش عالی شهرستان تحقق یافته است.

هاشم زاده بیان داشت: هدف از برگزاری این جشنواره گسترش فرهنگ ورزش، روی آوردن بانوان دانشجوی ما به این مقوله مهم و تاثیر آن بر سلامتی و تندرستی آنها، گسترش ورزش همگانی و قهرمانی و ایجاد فضای نشاط بیشتر در میان بانوان دانشجوی شهرستان بوده است.

وی تصریح کرد: این نخستین دوره این جشنواره بوده و قطعا ما در برگزاری با برخی ضعف ها روبرو بوده‌ایم ولی نکات قوت این جشنواره آنچنان بود که به اعتقاد بسیاری نقاط ضعف به چشم نیامده و قطعا در سال های بعد آنها نیز برطرف خواهند شد.

هاشم زاده با بیان اینکه حتما در دوره بعد بر سطح کیفی و کمی این جشنواره افزود خواهد شد، ابراز داشت: نخستین دوره جشنواره ورزشی بانوان شهرستان گناوه در سه رشته والیبال، شطرنج و طناب کشی برگزار شد.

نائب رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه افزود: در مسابقات شطرنج که در تاریخ ۲۰ آذر باحضور شطرنج بازانی از دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و آزاد اسلامی گناوه در محل هیات شطرنج برگزار شد، منیژه هاشم زاده از دانشگاه پیام نور گناوه بدون باخت مقام اول این دوره ازمسابقات راکسب کرد، مطهره گورکی و ساناز دشتی زاده نیز از دانشگاه آزاد گناوه به ترتیب دوم وسوم شدند.

وی خاطرنشان ساخت: در رشته طناب کشی با حضور پنج تیم از دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی و کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور با داوری خانم ها فروزان بهرسی، زیبا قاسمی و خدیجه دشتی برگزار شد که تیم های علمی کاربردی و پیام نور الف به ترتیب اول و دوم شدند.

نائب رئیس هیئت شطرنج شهرستان گناوه عنوان کرد: در رشته والیبال با حضور سه تیم از دانشگاه های علمی کاربردی، پیام نور و هلال احمر پیام نور گناوه با داوری بانو منظم برگزار شد که در پایان تیم پیام نور موفق به کسب مقام اول شد و تیم های علمی کاربردی و کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور به ترتیب دوم و سوم شدند.

هاشم زاده در ادامه متذکر شد: مسابقات این جشنواره در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور واحد گناوه و سالن هیئت شطرنج گناوه برگزار شد.

مسئول برگزاری جشنواره ورزشی بانوان دانشگاه‌های شهرستان گناوه گفت: از همه افراد و مسئولانی که در برگزاری این مسابقات همکاری لازم را داشته اند کمال تشکر رو دارم و امید است با همکاری بیشتر آنها دومین جشنواره ورزشی بانوان دانشجوی دانشگاه‌های شهرستان گناوه نیز برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین پایانی جشنواره ورزشی بانوان دانشجوی دانشگاه های شهرستان گناوه با حضور امیری معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، عمادی رئیس اداره ورزش و جوانان و دشتی مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه برگزار شد.