آمار بیماران دیالیزی در کشور رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح خانه فرهنگ و تلاش شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران واقع در شهرستان ساوجبلاغ، اظهار کرد: در بحث بیمه‌ها رابطه مستقیمی میان وزارت و شرکت‌های دارویی وجود دارد

ربیعی به اهمیت تولید داخلی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: ایده افتتاح خانه‌های فرهنگ و تلاش در واحدهای تولیدی و صنعتی نیز یکی از اقدامات برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برگزاری جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که امروز تشکیل شد، اشاره کرد و گفت: در این جلسه مباحث گفتمانی این مهم و برنامه‌های رسانه‌ای اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید.

وی نهادینه کردن فرهنگ کار و تلاش در جامعه را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در حال حاضر کارفرما، کارآفرین و کارگران در امر تولید و بهره‌وری مشغول هستند به اعتقاد ما آنچه باید موردتوجه قرار گیرد این است که ظرفیت‌های بیشتری برای بهره‌وری وجود دارد که نادیده گرفته می‌شود.

ربیعی در خصوص بخش‌های سخت و نرم‌افزاری اقتصاد مقاومتی گفت: بخش نرم‌افزاری مانند ایجاد گفتمان سخت‌تر از بخش‌های سخت‌افزاری است باید در کشور فضای ایجاد شود تا مردم و نخبگان سیاسی، فرهنگی و علمی به گفتمان اقتصاد مقاومتی گرایش بیشتری پیدا کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کانون‌های موردنظر گفتمان اقتصاد مقاومتی شناسایی‌شده است، گفت: کانون‌های پنج‌گانه موردنظر مقام معظم رهبری در این خصوص موردتوجه ویژه قرار دارد.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در فرهنگ کار با مشکل مواجه هستیم، گفت: در بخش تولید بهره‌وری پایین است بهره‌وری و کیفیت تولید باید افزایش پیدا کند.

ربیعی با تأکید بر اینکه باید نهادینه کردن فرهنگ کار باید از مدارس آغاز شود، گفت: فرهنگ مصرف و تولید ایرانی باید اقدامات بیشتری انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه آسیب‌های اجتماعی باید در محیط‌های کارگری کاهش پیدا کند، گفت: قابلیت فرهنگ و هنری جامعه کار نیازمند شناسایی است.

ربیعی با اشاره به اهمیت فرهنگ کسب روزی حلال و فرهنگ استفاده از تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی، گفت: در بخش‌ نیازهای اولیه مردم نیز باید خودکفا شویم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه کالاهای درمانی باید به سمتی برویم که تاب‌آوری اقتصاد را بیشتر کنیم، گفت: خوشبختانه تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی در ایران بالا است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری با اشاره به اینکه آمار بیماران دیالیزی‌ در کشور رو به افزایش است، گفت: طبق آمارها طی سال‌های اخیر سالانه ۵ هزار نفر به آمار بیماران دیالیزی اضافه می‌شود.

ربیعی شرایط سبک زندگی را در افزایش آمار بیماران دیالیزی تاثیرگذار دانست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم بدون نوبت‌های طولانی می‌توانند از خدمات درمانی استفاده کنند، گفت: خدمات برای بیماران دیالیزی به مناطق دورافتاده‌تر هم تسری پیداکرده است.

ربیعی در خصوص تحت پوشش بردن داروهای بیماران دیالیزی گفت: بخش زیادی از داروها تحت پوشش بیمه‌ها قرارگرفته است.

وی در بخش دیگری به تعیین دست مزدها در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: دولت نمی‌تواند به‌یک‌باره شکاف میان دست مزد و هزینه‌های زندگی را باهم جبران کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر میان تورم و حقوق بازنشستگان ۶۷ درصد اختلاف وجود داشت، گفت: طی این سه سال دستمزد و مستمری از تورم پیشی گرفت.

ربیعی بابیان اینکه بنده قبول دارم قدرت خرید مردم پایین آمده است، گفت: تلاش کرده‌ایم با تثبیتی که در حوزه اقتصاد ایجاد می‌شود مشکلات حل شود.