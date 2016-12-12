۸۰۶ طرح اشتغال برای مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: در سال گذشته از محل تسهیلات بند «ج» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۳۰۸ میلیارد اعتبار برای مددجویان کمیته امداد استان در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد این اعتبارات به استان ابلاغ شده است، بیان کرد: از این میزان نیز ۱۸۸ میلیارد ریال به مددجویان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: در مجموع در سال گذشته ۷۰ درصد تسهیلات قرض الحسنه اشتغال جذب شده است.

اختصاص ۱۵۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال

سلم آبادی با اشاره به اینکه در سال جاری نیز ۱۵۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به استان اختصاص یافته است، عنوان داشت: تاکنون ۸۸ درصد این اعتبارات به استان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۳۴ طرح به ارزش ۸۶ میلیارد ریال برای دریافت این تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند، بیان داشت: از این تعداد ۱۱۳ طرح به ارزش ۱۲ میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ درصد این تسهیلات جذب شده است.

سلم آبادی همچنین از اجرای ۸۰۶ طرح اشتغال به ارزش ۸۵ میلیارد ریال برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد استان طی هشت ماهه امسال خبر داد و گفت: از این تعداد ۵۳۳ طرح خود اشتغالی بوده است.

تولید ۷۴۴ تخته فرش دست بافت توسط مددجویان امداد

وی همچنین به ارائه آموزش های اشتغال به سه هزار و ۷۸۹ نفر از مددجویان این نهاد اشاره کرد و گفت: در سال جاری بالغ بر دو میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال برای آموزش این افراد هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه حدود یک پنجم فرش تولیدی مددجویان کمیته امداد کشور مربوط به این استان است، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۴۴ تخته فرش به ارزش ریالی ۱۶ میلیارد ریال توسط مددجویان زیر پوشش این نهاد بافته شده است.

سلم آبادی با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات در بانک ها، گفت: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تسهیلات زیر ۱۵ میلیون تومان تنها یک ضامن نیاز دارد که در برخی از بانک ها برای دریافت این تسهیلات دو ضامن درخواست می شود.