السیسی: یک جوان ۲۲ ساله عامل انفجار قاهره بود/تمام مصر عزادار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رئیس جمهور مصر در مراسم تشییع جنازه جان باختگان و قربانیان انفجار تروریستی روز یکشنبه در قاهره پایتخت این کشور شرکت کرد.

در همین راستا، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر تاکید کرد: به خانواده های قربانیان انفجار در برابر کلیسای پطرس در قاهره تسلیت می گویم. عامل انفجار فردی به نام «محمود شفیق محمد مصطفی» است که ۲۲ سال سن دارد و به وسیله کمربند انفجاری خود را در داخل کلیسا منفجر کرد. ۳ نفر دیگر از جمله یک زن نیز به عنوان عوامل موثر در انفجار بازداشت شده اند.

«محمود شفیق محمد مصطفی»

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت و پارلمان باید اقداماتی را انجام دهند تا زمینه برای علاج تروریسم به صورت قاطعانه فراهم شود. در مبارزه با تروریسم در سیناء دستاورد بزرگی کسب کردیم و انفجار کلیسا یک خلل امنیتی نبود.

رئیس جمهور مصر در پایان بیان داشت: تمامی مصری ها به دلیل این حادثه دردمند و عزادار هستند. این ضربه ما را غمگین کرد اما هرگز ما را زمین گیر نخواهد کرد.

از سوی دیگر پاپ «تواضروس دوم»، رهبر قبطیان ارتدوکس مصر نیز تاکید کرد: تمام مصر از این حادثه ضربه خورده اند نه فقط کلیسای مصر.

گفتنی است، بر اثر انفجار روز یکشنبه در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر ۲۸ نفر کشته و ۴۹ نفر نیز زخمی شده اند. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.