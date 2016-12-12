  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۰

در مراسم تشییع جنازه قربانیان انفجار قاهره؛

السیسی: یک جوان ۲۲ ساله عامل انفجار قاهره بود/تمام مصر عزادار است

السیسی: یک جوان ۲۲ ساله عامل انفجار قاهره بود/تمام مصر عزادار است

رئیس جمهور مصر در مراسم تشییع جنازه قربانیان انفجار در قاهره، «محمود شفیق محمد مصطفی» را عامل این انفجار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رئیس جمهور مصر در مراسم تشییع جنازه جان باختگان و قربانیان انفجار تروریستی روز یکشنبه در قاهره پایتخت این کشور شرکت کرد.

در همین راستا، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر تاکید کرد: به خانواده های قربانیان انفجار در برابر کلیسای پطرس در قاهره تسلیت می گویم. عامل انفجار فردی به نام «محمود شفیق محمد مصطفی» است که ۲۲ سال سن دارد و به وسیله کمربند انفجاری خود را در داخل کلیسا منفجر کرد. ۳ نفر دیگر از جمله یک زن نیز به عنوان عوامل موثر در انفجار بازداشت شده اند.

«محمود شفیق محمد مصطفی»

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت و پارلمان باید اقداماتی را انجام دهند تا زمینه برای علاج تروریسم به صورت قاطعانه فراهم شود. در مبارزه با تروریسم در سیناء دستاورد بزرگی کسب کردیم و انفجار کلیسا یک خلل امنیتی نبود.

رئیس جمهور مصر در پایان بیان داشت: تمامی مصری ها به دلیل این حادثه دردمند و عزادار هستند. این ضربه ما را غمگین کرد اما هرگز ما را زمین گیر نخواهد کرد.

از سوی دیگر پاپ «تواضروس دوم»، رهبر قبطیان ارتدوکس مصر نیز تاکید کرد: تمام مصر از این حادثه ضربه خورده اند نه فقط کلیسای مصر.

گفتنی است، بر اثر انفجار روز یکشنبه در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر ۲۸ نفر  کشته و ۴۹ نفر نیز زخمی شده اند. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.

کد مطلب 3848530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها