روحانیت باید در مقابل هرآنچه باعث عدم وحدت می شود ایستادگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرسول بینازاده، ظهر دوشنبه در نخستین روز از هفته وحدت در جمع مردم شهرستان خنج، گفت: امروز افرادی ناآگاه ﻣاموریت دارند که وحدت منطقه را از بین ببرند و این وظیفه ماست که با دقت و هوشیاری در دام آنان گرفتار نشویم و همچنان وحدت و همبستگی خود را حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: روحانیون باید از هر آنچه که باعث کم رنگ شدن این اتحاد و یگانگی می شود جلوگیری کنند زیرا مردم کشورمان در سایه وحدت و اتحاد سالیان دراز است که با رافت و مهربانی در کنار هم زندگی می کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت فارس تصریح کرد: اولویت اول همدلی و اتحاد شیعه و سنی در استان فارس که خوشخبتانه امروز این موفقیت بزرگ برای همگان مشخص است و در این راستا شاهد وحدت بزرگی در استان هستیم.

در ادامه این مراسم امام جمعه لار نیز با اشاره به اینکه شیعه و سنی و همواره در کنار هم برای رسیدن به موفقیت حرکت کرده اند، گفت: تامین منافع و مصالح امت اسلام در گرو حفظ وحدت و همبستگی است که برگرفته از اموزه های دینی است.

حجت الاسلام مختار موسوی تاکید کرد: پیش از اسلام، افراد بر سر مسائل کوچک با یکدیگر درگیر شده و همدیگر را به قتل می رساندند اما با ظهور دین اسلام، ملاک های جاهلی از بین رفت و به جای آن، ملاک های واقعی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با هوشیاری مردم ایران اسلامی و به برکت وحدت و انسجامی که بین اهل سنت و شیعه وجود دارد هیچگونه تفرقه و دشمنی در میان ما وجود ندارد.