تشکیل کانون منتقدین تئاتر استان بوشهر/ برگزاری منظم جلسات نقد

جهانشیر یاراحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر تشکیل منظم جلسات نقد و بررسی حضوری تئاتر در بوشهر اظهار داشت: نقد تئاتر به اندازه تولید تئاتر از اهمیت برخوردار است و اثر بخشی تولیدات تئاتر را بهبود می‌بخشد.

وی با اشاره به حضور فعال هنرمندان تئاتر استان در زمینه تولید و اجرای آثار نمایشی افزود: استان بوشهر دارای ۳۴ گروه نمایشی ثبت شده در اداره استقرار گروه‌های نمایشی است که به‌طور منظم نسبت به تولید و اجرای تئاتر اقدام می‌کنند که توجه به پدیده نقد به عنوان میزانی برای ارزیابی کیفی این آثار ضروری است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر از تشکیل کانون منتقدین استان خبر داد و گفت: کانون منتقدین تئاتر استان با هدف ارتقاء بخشی کیفیت آثار نمایشی با رویکرد آموزشی فعالیت می‌کند و از علاقمندان به حوزه نقد، تحلیل و بررسی آثار نمایشی برای عضویت و حضور در جلسات کانون دعوت بعمل می‌آید.

وی از اجرای کامل تفاهم نامه فی‌مابین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر در خصوص پایتخت کتاب خبر داد و گفت: علاوه بر برگزاری جلسات نقد و بررسی با حضور نویسندگان و پدیدآورندگان آثار هنری در استان، انجمن هنرهای نمایشی در جشنواره سطحه بیش از ۲۰۰ جلد کتاب در قالب اجرای طرح کتاب فرهنگ و هنر از سری برنامه‌های پایتخت کتاب به تماشاگران اهداء کرد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر، هنر فاخر تئاتر را در زمینه نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی بسیار موثر برشمرد و بیان داشت: توجه به کتاب و افزایش سرانه کتاب‌خوانی در میان هنرمندان و جامعه مخاطبان به بهبود کیفیت آثار هنری منجر خواهد شد.

وی از تشکیل جلسه نقد نمایش«نگران نباش آدامش بجو» به کارگردانی رسول ایزدجو با حضور نویسنده این نمایش خبر داد و بیان کرد: امیر لشکری نویسنده جوان بوشهر با نمایش نگران نباش آدامس بجو در بخش متون سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر حضور دارد.

یاراحمدی با اشاره به حضور نمایش نگران نباش آدامس بجو درمیان متون برتر بخش نمایشنامه نویسی سی‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ابراز امیدواری کرد: امیر لشکری به عنوان نویسنده بوشهری با کسب موفقیت در این جشنواره خوش بدرخشد.

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وی با اشاره به حضور بوشهر در بخش‌های مختلف سی‌و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گفت: تئاتر بوشهر در بخش‌های مختلف اعم از پژوهش، صحنه‌ای، خیابانی، نمایش‌نامه‌نویسی از شرایط خوبی در ارزیابی در میان سایر استان‌ها قرار دارد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: هنرمندان تئاتر استان با توجه به مقوله نقد و بررسی آثار و تعامل با منتقدین و جامعه مخاطبین نسبت به بهبود بخشی آثار تولیدیشان بیشتر کوشا باشند.