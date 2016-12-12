امروز مُنگل ها هم می فهمند که اعتماد به آمریکا فایده ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی امروز در مراسم تکریم خود و معارفه رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در این ۷ سال یک بار هم به قلبم خطور نکرد که فرمانده بسیج هستم، اظهارداشت: اعتقاد روشنم این است که فرمانده بسیجیان امام خامنه ای است.

وی با تاکید بر اینکه بسیج را هیچ کسی جز امام خمینی و رهبر معظم انقلاب نشناخته اند، تصریح کرد: اگر امروز یک دستگاه اجرایی با عرضه و معتقد به مردم پا به میدان بگذارد، تمام طرح های بسیج در گستره وسیعی قابل اجرا است؛ این مسئله در عرصه های اقتصاد مقاومتی، طراحی شبکه ملی اطلاعات، توسعه کشاورزی و اشتغالزایی در عین تحریم در بسیج تجربه شده است.

رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: بسیجیان با هدایت رهبر معظم انقلاب در ۷ سال گذشته کاروان انقلاب را از خطر فتنه و انحراف نجات داده اند؛ فتنه و انحراف تلاش می کنند تا مردم را متقاعد کنند که تنها راه نجات کشور تسلیم و سازش است، چه گفته شود که در شعب ابی طالب هستیم و چه گفته شود که آب و نان ما هم به رفع تحریم ها وابسته است.

سردار نقدی با اشاره به دشمنی تمام نشدی آمریکا با ملت ایران گفت: امروز حتی مُنگل ها هم می فهمند که اعتماد به آمریکا هیچ فایده ای ندارد و فقط باعث ضرر و زیان می شود.

وی ادامه داد: حرکت ملت ایران نیاز به سوخت دارد که اقتصاد مقاومتی است، نه قراردادهای شرم آوری که قول می دادند ۲ میلیارد دلار از پول ملت را از حلقوم آمریکائی ها بیرون بکشند اما حالا خبردار شده ایم که قرار است ۱۶ میلیارد دلار دیگر به حلقوم آمریکا بریزند.

وی تاکید کرد: اطمینان دارم که در سالهای پیش رو بسیج قدم های متکامل تری در راه اهداف انقلاب برخواهد داشت.