استقلال و تراکتور جریمه نقدی شدند/ خبری از واکنش به شعارها نشد!

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز در تارخ ۱۸ آذر ماه برگزار شد و از سوی تماشاگران منتسب به تیم های استقلال تهران و تراکتور سازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی و پرتاب اشیا ، رخ داد.

از آنجایی که این تخلفات منطبق با بندهای ۱ و ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی است کمیته انضباطی، تیم تراکتور سازی تبریز را به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال و تیم استقلال را به دلیل فحاشی و پرتاب اشیاء به داخل زمین مسابقه که در یک مورد به یکی از بازیکنان حریف اصابت کرد ، به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که برخی هواداران منتسب به تیم تراکتورسازی شعارهایی با اهدافی خاص سر دادند و بازتاب زیادی هم داشت اما کمیته انضباطی در این مورد سکوت کرده است.

مسابقه تیم های صنعت نفت آبادان و سایپا از سری مسابقات هفته سیزدهم لیگ برتر که در تاریخ ۱۸ آذر ماه انجام شد تخلفاتی از سوی تماشاگران منتسب به تیم صنعت نفت آبادان مبنی بر فحاشی تماشاگران به داور مسابقه و پرتاب ترقه رخ داده که منطبق به بندهای ۱ و ۳ ماده ۷۹ است بوده که بر همین اساس کمیته انضباطی ، تیم صنعت نفت آبادان را به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد

حسین پاشایی - مربی تیم پارس جنوبی جم به دلیل اعتراض به داور مسابقه که منجر به اخراجش شد به استناد مفاد ماده ۶۵ آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت ازهمراهی تیم خود محکوم و باید ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی نیز پرداخت کند.

تیم پارس جنوبی جم به دلیل رفتار غیرورزشی و پرتاب اشیاء از سوی تماشاگران،به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

گزارشات دریافتی در خصوص دیدار تیم های آلومینیوم اراک و نساجی مازندران که در تاریخ ۳/۹/۹۵ از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال برگزار شد حاکی از بروز تخلفاتی به شرح ذیل بوده که پس از ارجاع به کمیته انضباطی، این کمیته مبادرت به صدور رای به شرح زیر کرده است.

تیم آلومینیوم اراک به دلیل رفتار تماشاگران و فحاشی به داور یکصد میلیون ریال جریمه نقدی

مجید آنجفی مدیر عامل آلومینیوم اراک به دلیل فحاشی و بکاربردن الفاظ رکیک ۲جلسه محروم و بیست میلیون ریال جریمه

آقای حامد فلاحی ماساژور آلومینیوم اراک به دلیل فحاشی و حمله ور شدن به داور به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و حضور در جایگاه و ده میلیون ریال جریمه

آقای کاظم میر جلالی متصدی تدارکات تیم آلومینیوم اراک به دلیل فحاشی و حمله ور شدن به داور به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و حضور در جایگاه و ده میلیون ریال جریمه

آقای میلاد احمدی بازیکن تیم آلومینیوم اراک به دلیل فحاشی و حمله ور شدن به داور به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم و ده میلیون ریال جریمه

آقای سید نوید گلبویی به دلیل فحاشی و حمله ور شدن به داور به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و حضور در جایگاه و ده میلیون ریال جریمه محکوم شده است.