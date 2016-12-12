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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۸

بیانیه آجورلو درباره شعار تماشاگران تراکتور در بازی با استقلال

بیانیه آجورلو درباره شعار تماشاگران تراکتور در بازی با استقلال

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با صدور بیانیه ای به شعارهای عجیب تماشاگران این تیم در بازی با استقلال واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در ارتباط با حواشی پیش آمده پس از دیدار تراکتورسازی و استقلال پیامی منتشر کرد.

در متن این پیام که در سایت باشگاه منتشر شده، آمده:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

آذربایجان سر ایران است. مقام معظم رهبری.

در پی بروز مسائل اخیر ، لازم می دانم به برخی نکات اشاره کنم. 

۱- مردم آذربایجان باوجود برخی گلایه‌ها از بی‌احترامی اقوام به یکدیگر که هویت و قومیت آنها را هدف می گیرد و برخی اوقات نمونه آن در برخی ورزشگاه ها مشاهده می شود،  هرگز خود را جدای از کشور و ملت ایران ندانسته‌اند و همواره به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخار کرده‌اند که نوای حیدر حیدر هواداران تراکتور خود نشانه‌ای از این موضوع است و درعین‌حال این توقع را داشته‌اند که به قومیت و زبان آنان احترام گذاشته شود. آنان برای یکپارچگی و عزت و پیشرفت ایران از خون خود هم مضایقه نکردند چنان‌که از باقرخان و ستارخان تا باکری‌ها برای وحدت و پیشرفت ایران از پای ننشسته‌اند و جان خود را نثار ایران کرده‌اند. نباید فراموش کنیم که پیکر پاک فرمانده بزرگ و نماد غیرت اذربایجان آقا مهدی باکری اکنون در خوزستان و خلیج فارس است. پس من تردید ندارم که هرگونه حرف و سخنی که بخواهد خدشه ای به یکپارچگی ایران وارد کند،  مورد تأیید مردم غیور آذربایجان نیست. 

۲- مردم آذربایجان مردمی مهربان، باصفا، صمیمی، مسلمان، ایران‌دوست، عاشق اهل‌بیت عصمت و طهارت هستند و از شمال تا جنوب ایران را عاشقانه دوست می‌دارند. از آذربایجان و خزر و دریاچه ارومیه تا خلیج‌فارس را وطن و سرای خود می‌دانند . شک نکنید که آذربایجان نماد غیرت ایران است.

۳- ما همگی باهم برادر هستیم، با زبان‌های مختلف، با اقوام مختلف، با گویش‌های مختلف. همه اقوام به قومیت و ایرانیت خود افتخار می‌کنند. این از ظرافت و دقت ایرانیان است که این دو را با هم و در کنار هم می خواهند. باید به این تفاوت‌ها احترام گذاشت. ما ملتی هستیم که باوجود تفاوت‌های خود در مرزی مشترک و زیر یک پرچم به‌افتخار ایران اسلامی می‌اندیشیم.

۴- از هواداران، کادر فنی و بازیکنان عزیز تراکتورسازی می‌خواهم  با تمرکز و جدیت راه قهرمانی را ادامه دهند و در این مسیر لحظه‌ای تردید نکنند که تراکتور می‌تواند امسال دو جام قهرمانی را کسب کند. امروز تراکتور به واسطه حمایت هوادارانش تبدیل به قطب فوتبال ایران شده است. ما این مسیر را به لطف خداوند تا قهرمانی اسیا ادامه می دهیم.»

کد مطلب 3848558

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    نظرات

    • بلالی IR ۲۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
      0 1
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      ورزش اگر در مسیر همبستگی ملی و قومی نباشد و حاشیه هایش بیشتر از اصل ان باشد نبودنش به ز بودن . به نظر تیم تراکتور الان به این مرحله رسیده . باید با عنوان و نامی دیگر تیمی ساخت تا موریانه هایی که در ساختار فنی و هواداران تراکتور نفوذ کرده اند از بین بروند .
    • فريبرز CN ۰۲:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      0 1
      پاسخ
      لطفا شناسايي كنيد ياوه گويان رو ، ببينيم حرف حسابشون چيه ، از كجا آبشخور ميشن ، از اين مسئله با دو تا ابراز تاسف يا بيانيه نگذريد ، روز روشن از جدايي صحبت كنن و برن ، ميشه چنين چيزي ؟
    • مصطفی IR ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
      0 1
      پاسخ
      آقای آجرلو بره هواداران تراختور رو کاری کنه که ساز جدایی نزنن اونهم تو تهران توی تهران همچین شعارهایی دادن ببین تو تبریز چیها که نمیگن
    • لرستان IR ۱۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      0 1
      پاسخ
      جناب آقای اجرلو سلام من در تبریز تحصیل کردم و بومی انجا نبوده و اذری هم نیستم . همواره از طرفداران پرو پا قرص تراکتور سازی بود وهستم. این وضعیت در شان تیم بزرگ تراکتور سازی نیست . وطنم و مردم آن ارزشی بالاتر از میلیاردها بار از یک تیم دارد. همه ایران سرای من است. کسانی که شعار می دادند لطفا به نتایج ازمایش DNA و ژنتیک یک محقق آذری در دانشگاه آکسفورد مراجعه نمایند. اینجا ایران است . کسی سودای دیگری در سر دارد راه باز جاده دراز . اگر قرار باشد با هر موضوع کوچکی اشخاص قلیلی به عنوان تماشاگر نما تمامیت ارضی وطنم را خدشه دار کنند مطمئن باش هم من و هم ملت ایران و مردم قهرمان تبریز و آذربایجان جلوی آنها و امثال اردوغان جنایتکار یا امثال وی می ایستند.
    • رسا IR ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
      1 0
      پاسخ
      حقیقت همیشه تلخ است!! هر کس به آذربایجان و هویت ترک ها توهین بکند جواب دندان شکن خواهد دید ما ایرانی هستیم اما ترک هستیم ما برای این کشور عزیزمان بیش از هر قوم دیگر خون دادیم ارزش دادیم اما متاسفانه مارا همیشه با چشم بیگانه نگاه کردن.
    • برون IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۶
      0 0
      پاسخ
      این اولین بار نیست بعضی طرفداران تراکتور سازی شعارهای جدایی طلبانه میدن متاسفانه تمام مسئولان در این خصوص سکوت کردن بالاخص مسئولان تبریزی

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