بیانیه آجورلو درباره شعار تماشاگران تراکتور در بازی با استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در ارتباط با حواشی پیش آمده پس از دیدار تراکتورسازی و استقلال پیامی منتشر کرد.
در متن این پیام که در سایت باشگاه منتشر شده، آمده:
«بسمالله الرحمن الرحیم
آذربایجان سر ایران است. مقام معظم رهبری.
در پی بروز مسائل اخیر ، لازم می دانم به برخی نکات اشاره کنم.
۱- مردم آذربایجان باوجود برخی گلایهها از بیاحترامی اقوام به یکدیگر که هویت و قومیت آنها را هدف می گیرد و برخی اوقات نمونه آن در برخی ورزشگاه ها مشاهده می شود، هرگز خود را جدای از کشور و ملت ایران ندانستهاند و همواره به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخار کردهاند که نوای حیدر حیدر هواداران تراکتور خود نشانهای از این موضوع است و درعینحال این توقع را داشتهاند که به قومیت و زبان آنان احترام گذاشته شود. آنان برای یکپارچگی و عزت و پیشرفت ایران از خون خود هم مضایقه نکردند چنانکه از باقرخان و ستارخان تا باکریها برای وحدت و پیشرفت ایران از پای ننشستهاند و جان خود را نثار ایران کردهاند. نباید فراموش کنیم که پیکر پاک فرمانده بزرگ و نماد غیرت اذربایجان آقا مهدی باکری اکنون در خوزستان و خلیج فارس است. پس من تردید ندارم که هرگونه حرف و سخنی که بخواهد خدشه ای به یکپارچگی ایران وارد کند، مورد تأیید مردم غیور آذربایجان نیست.
۲- مردم آذربایجان مردمی مهربان، باصفا، صمیمی، مسلمان، ایراندوست، عاشق اهلبیت عصمت و طهارت هستند و از شمال تا جنوب ایران را عاشقانه دوست میدارند. از آذربایجان و خزر و دریاچه ارومیه تا خلیجفارس را وطن و سرای خود میدانند . شک نکنید که آذربایجان نماد غیرت ایران است.
۳- ما همگی باهم برادر هستیم، با زبانهای مختلف، با اقوام مختلف، با گویشهای مختلف. همه اقوام به قومیت و ایرانیت خود افتخار میکنند. این از ظرافت و دقت ایرانیان است که این دو را با هم و در کنار هم می خواهند. باید به این تفاوتها احترام گذاشت. ما ملتی هستیم که باوجود تفاوتهای خود در مرزی مشترک و زیر یک پرچم بهافتخار ایران اسلامی میاندیشیم.
۴- از هواداران، کادر فنی و بازیکنان عزیز تراکتورسازی میخواهم با تمرکز و جدیت راه قهرمانی را ادامه دهند و در این مسیر لحظهای تردید نکنند که تراکتور میتواند امسال دو جام قهرمانی را کسب کند. امروز تراکتور به واسطه حمایت هوادارانش تبدیل به قطب فوتبال ایران شده است. ما این مسیر را به لطف خداوند تا قهرمانی اسیا ادامه می دهیم.»
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