انعکاس کمرنگ مراسم عاشورا از سوی مطبوعات ترکیه پذیرفته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ صلاح‌الدین اوز گوندوز عصر دوشنبه در جمع نمایندگان خبرگزاری‌های استان اردبیل تصریح کرد: در سال ۲۰۰۵ نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر در مراسم عاشورا در ترکیه شرکت کردند.

وی افزود: مشابه این ارقام سال‌های بعد نیز مشاهده شده اما مطبوعات ترکیه انعکاس کمرنگی از این موضوع داشته و حتی ارقام به مراتب کمتری را اطلاع‌رسانی می‌کنند.

رهبر شیعیان ترکیه با تأکید به اینکه این اقدام صحیح نیست و نباید واقعیت‌ها را پنهان کرد، متذکر شد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ میلیون نفر علویان در ترکیه سکونت دارند.

اوزگوندوز با تأکید به اینکه مردم ترکیه محبت ویژه‌ای به اهل‌بیت (ع) دارند، ادامه داد: از کل علویان نزدیک به سه میلیون نفر نیز شیعیان جعفری و به عقیده خود بنده عامل به فکر هستند.

وی با تأکید به اینکه نمی‌توان این اخلاص و این اعتقاد را پنهان کرد، متذکر شد: چه شیعه و چه سنی اعتقاد به پیامبر اکرم دارند و می‌بایست در طرح دیدگاه خود آزادی عمل داشته باشند.

رهبر شیعیان ترکیه با تأکید به اینکه یکی از شهرهای تأثیرگذار تاریخ در ترویج تشییع اردبیل است، اضافه کرد: در واقع مردم ترکیه به علمای این شهر احترام ویژه قائل هستند بطوریکه فوت آیت‌الله موسوی اردبیلی حتی شیعیان ترکیه را متأثر ساخت.

وی به ضرورت ترویج اتحاد بین کشورهای شیعی تأکید کرد و گفت: در واقع این اتحاد می‌تواند نقشه‌های دشمنان را ناکام سازد.