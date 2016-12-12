۷ کشته و زخمی بر اثر درگیری های مسلحانه امروز آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، بر اثر درگیری ماموران پلیس ایالت جورجیای آمریکا با یک فرد متهم به انجام قاچاق مواد مخدر، سه مامور پلیس این ایالت زخمی شدند.

بر اساس این گزارش این حادثه که در پی درگیری مسلحانه میان یک تیم هشت نفره از ماموران پلیس و فرد مذکور رخ داد، سه تن از ماموران با شلیک متهم زخمی شدند که پس از پایان درگیری ها روانه بیمارستان «ماکون» شدند.

گفته می شود متهم به ضرب گلوله ماموران از پای درآمده و کشته شده است.

همچنین بر اساس اخبار رسیده از ایالت نیویورک آمریکا نیز در جریان یک درگیری مسلحانه، سه تن از افراد درگیر به شدت زخمی و راهی بیمارستان شدند.

همچنین گفته می شود تعداد دیگری از افراد حاضر در این درگیری نیز زخمی شده اند اما به بیمارستان انتقال نیافته اند. پلیس ایالتی شهر «بوش ویک» که این درگیری در آنجا رخ داده، می گوید هنوز کسی در این رابطه دستگیر نشده است.

«باراک اوباما»، رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در جریان یک سخنرانی، بزرگترین ناکامی خود در دوران ریاست جمهوری را عدم توانایی در وضع قانون منع نگهداری اسلحه توسط شهروندان عادی توصیف کرده بود.