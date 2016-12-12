ارتش سوریه تنها ۵ کیلومتر تا آزادسازی کامل شرق حلب فاصله دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای ارتش سوریه همچنان به دستاوردهای خود در برابر گروه های مسلح در شرق حلب ادامه می دهند.

در همین راستا، نیروهای ارتش سوریه پس از خارج کردن هزاران شهروند سوری از بخش جنوبی مناطق شرقی حلب و تسلط بر محله های «الصالحین» و «باب المقام» به سمت محله «کرم الدعدع» نیز پیشروی و صفوف گروه های مسلح را متلاشی کردند.

نیروهای سوری در ادامه پیشروی های خود در صدد تسلط بر مهم ترین مرکز تروریست های جبهه النصره در بخش جنوبی محله «الشیخ سعید» و محله های «کرم الدعدع»، «الفردوس» و «الجلوم» هستند.

نیروهای ارتش سوریه در حال حاضر، گروه های مسلح را در محله های «الکلاسه»، «بستان القصر»، «المشهد»، «السکری» و «تل الزازیر» به مساحت ۵ کیلومتر مربع از مجموع ۴۵ کیلومتر مربع مساحت مناطق شرقی حلب محاصره کردند و بدین ترتیب تنها ۲ درصد از مساحت شرق حلب برای آزادسازی باقی مانده است.

گفتنی است، پیش از این نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که هم اکنون ارتش سوریه بر بیش از ۹۵ درصد مناطق حلب تسلط پیدا کرده است.