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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۸

با حضور معاون وزیر نفت؛

مدرسه شش کلاسه استقلال روستای بزباز عسلویه افتتاح شد

مدرسه شش کلاسه استقلال روستای بزباز عسلویه افتتاح شد

بوشهر - مراسم افتتاح و بهره برداری از مدرسه شش کلاسه استقلال روستای بزباز شهرستان عسلویه باحضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در آیین افتتاح و بهره برداری از این پروژه با تقدیر از منطقه ویژه پارس و صنایع پتروشیمی اظهار داشت: امروز در آغاز هفته وحدت توانستیم مدرسه شش کلاسه استقلال روستای بزباز شهرستان عسلویه افتتاح کنیم.

احمد مرادی بیان داشت: مدرسه استقلال بزباز با مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع و زیربنای هزار و ۳۰۵ متر مربع و محوطه‌سازی دو هزار و ۹۰۰ متر مربع و دیوارکشی ۲۱۲ متر اجرا شده است.

وی ادامه داد: اعتبار اجرای این طرح ۲۵ میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 3848566

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