مدرسه شش کلاسه استقلال روستای بزباز عسلویه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در آیین افتتاح و بهره برداری از این پروژه با تقدیر از منطقه ویژه پارس و صنایع پتروشیمی اظهار داشت: امروز در آغاز هفته وحدت توانستیم مدرسه شش کلاسه استقلال روستای بزباز شهرستان عسلویه افتتاح کنیم.

احمد مرادی بیان داشت: مدرسه استقلال بزباز با مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع و زیربنای هزار و ۳۰۵ متر مربع و محوطه‌سازی دو هزار و ۹۰۰ متر مربع و دیوارکشی ۲۱۲ متر اجرا شده است.

وی ادامه داد: اعتبار اجرای این طرح ۲۵ میلیارد ریال بوده است.