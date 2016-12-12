امنیت غذایی درکهگیلویه وبویراحمد در رده بسیار نامطلوب قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح میر محمدی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: استانهای کشور در زمینه امنیت غذایی به پنج گروه تقسیم می شوند.

وی بیان داشت: این گروهها در رده های بسیار مطلوب، مطلوب، نسبتا مطلوب، نا مطلوب و بسیار نامطلوب قرار می گیرند.

میر محمدی تصریح کرد: این استان در کنار دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان در رده استانهایی با امنیت غذایی بسیار کم است.

وی با اشاره به طرح ارتقای امنیت غذایی در استان گفت: برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی اصول تغذیه برای کارکنان بخش بهداشت، جهاد کشاورزی و آموزش مهارتهای تغذیه ای برای دختران در مقاطع بالای تحصیلی به منظور اصلاح الگوی مصرف خانواده از برنامه های ارتقای امنیت غذایی است.

وی برگزاری دوره های آموزشی تغذیه دانش آموزان ویژه مسئولین و کارکنان مدارس شبانه روزی، افزایش آگاهی و دانش بهره برداران بخش کشاورزی با موضوعات کاهش و بهینه سازی مصرف نهادهای شیمیایی در بخش کشاورزی را از دیگر برنامه های بسته آموزشی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت عنوان کرد.

میر محمدی تصریح کرد: سلامت و بهبود کیفیت نان به عنوان یکی از غذاهای اساسی سبد خانوار نیز از برنامه های مهم ارتقای امنیت غذایی است که در این راستا دوره های نان پزی برای نانوایان استان برگزار می شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری استان افزود: بسته بهبود امنیت غذا و تغذیه با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت دفتر بهبود تغذیه جامعه و موسسه ملی تحقیقات سلامت طراحی شده است.