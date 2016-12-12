کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز دیگر برای ایرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در پایان رقابت‌های جام جهانی داخل سالن تیروکمان که در رشته‌های ریکرو و کامپوند دختران و پسران در رده‌های سنی نونهالان، جوانان و نوجوانان در بانکوک تایلند در حال برگزاری است، کمانداران ریکرو نوجوان کشورمان موفق به کسب یک مدال طلا، دو نقره و یک برنز دیگر شدند.

نتایج به دست آمده در پایان این رقابتها به شرح زیر است:

در ریکرو نوجوانان دختران و پسران و در مرحله یک شانزدهم؛ سوگند رحمانی موفق شد با نتیجه ۶ بر صفر کمانداری از مغولستان را شکست دهد، آرزو عسگری ۶ بر صفر در برابر محدثه عصاری به برتری دست پیدا کند، متین سبزی ۶ بر صفر برابر اسدزاده به پیروزی دست یافت، جمال زاده با نتیجه ۶ بر ۳ حاجی کاظم را مغلوب خود کرد، مرتضی محمدی راد ۷ بر یک ماهان جلاوند را شکست داد، پریسا روحانیان ۶ بر ۲ کماندار مغولستان را شکست داد، آرمین رئیسی ۶ بر صفر برابر کماندار مالزی به برتری دست یافت و یزدانی ۶ بر ۲ استرالیا را شکست داد.

هم‌چنین در مرحله یک هشتم؛ متین سبزی با نتیجه ۷ بر یک کماندار تایلند را شکست داد، آرمین رئیسی ۶ بر ۴ محمدی راد را مغلوب خود کرد، پریسا روحانیان ۷ بر ۳ هنگ کنگ را شکست داد، سوگند رحمانی ۶ بر ۴ برابر کماندار هنگ کنگ به برتری دست پیدا کرد، آرزو عسگری ۵ بر ۵ در برابر نازنین زهرا جمال زاده به نتیجه مساوی دست پیدا کرد که در تیر طلایی عسکری موفق به شکست جمال زاده شد.

در مرحله یک چهارم این رقابتها؛ سوگند رحمانی ۶ بر صفر هنگ کنگ را شکست داد و پریسا روحانیان ۶ بر ۲ برابر آرزو عسگری به برتری دست یافت. متین سبزی در همین مرحله با نتیجه ۶ بر صفر آرمین رئیسی را شکست داد.

هم‌چنین سوگند رحمانی با نتیجه ۷ بر یک توانست پریسا روحانیان را در مرحله فینال شکست دهد و به مدال طلا دست پیدا کند. متین سبزی نیز با نتیجه ۵ بر ۵ برابر کمانداری از تایلند مساوی کرد و کماندار تایلندی در تیر طلایی موفق به شکست سبزی شد و به مدال طلا دست پیدا کرد و نماینده ایران نقره‌ای شد. آرزو عسگری دیگر کماندار کشورمان با برتری برابر کماندار هنگ کنگ و با نتیجه ۶ بر صفر در مرحله رده‌بندی توانست به مدال برنز دست پیدا کند. آرمین رئیسی نیز با نتیجه ۶ بر ۴ در دیدار رده‌بندی مقابل کماندار سریلانگا شکست خورد و چهارم شد.

به این ترتیب در پایان مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی داخل سالن تیروکمان در بانکوک تایلند، کمانداران نونهال، نوجوان و جوان باکسب ۳مدال طلا، ۴نقره و ۳ برنز به کار خود پایان دادنند.

تیم ملی تیروکمان در اولین مرحله این رقابتها که در مراکش برگزار شد، موفق به کسب یک طلا و دونقره شده بود.