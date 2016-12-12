سمپوزیم وحدت و اخوت اسلامی در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه محقق اردبیلی عصر دوشنبه در این مراسم بخشی از مسئولیت دانشگاههای اسلامی را برگزاری همایشهای علمی با محوریت اتحاد بین مذاهب اسلامی عنوان کرد.
گودرز صادقی با تأکید به اینکه در همایشهایی از این دست مهمانان ویژه به طرح دیدگاه خود میپردازند، اضافه کرد: انتظار میرود همایشهای اینچنینی بتواند به تبیین مکتب اسلام و اتحاد فرق اسلامی بینجامد.
وی افزود: همزیستی مسالمتآمیز و برادرانه مذاهب شیعه و سنی امروز از سوی علما نیز تأکید میشود و در دانشگاهها تلاش بر این است فرصتی برای طرح نظرات مذاهب و هماندیشی و همفکری آن ها فراهم شود.
دبیر علمی این همایش نیز با تأکید به اینکه یکسوم از جمعیت ترکیه را شیعیان علوی تشکیل می دهند، به ضرورت هماندیشی و طرح دیدگاههای مذاهب اسلامی تأکید کرد.
زهرا فتوره چی با بیان اینکه ۵۰ مسجد شیعه تنها در غرب ترکیه وجود دارد، اضافه کرد: بر اساس گزارش گینس یکی از مراسم نمونه عزاداری عاشورا در این کشور برگزار میشود.
وی دلایل اهمیت این مراسم را دوری از خرافات و تعصبات دانست و تأکید کرد: در فرصت سمپوزیم وحدت و اخوت اسلامی ضرورتهای برقراری وحدت بین مذاهب مختلف با حضور علما و بزرگان بررسی میشود.
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