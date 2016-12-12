به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، الهام بارگاهی در نشست امروز شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار داشت: کانال دفع آبهای سطحی میدان آزادی به پشت بیمارستان شهدای خلیج فارس هدایت میشود که با توجه به ساخت و سازهایی که در حال صورت گرفتن است، مسدود شدن این کانال را در پی داشته است.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون زمین شهری، باید در این اراضی که مشهور به زمینهای ۵۳۰ هکتاری است ابتدا زیرساختها فراهم شود که این اتفاق از زمان واگذار این زمینها نیفتاد.
عضو شورای اسلامی شهر بوشهر تصریح کرد: زمینهای این اراضی با توجه به ساخت و سازهای صورت گرفته و نوع تراکم مسکونی زمینها، از استحکام کافی برخوردار نیست.
وی ادامه داد: از شهرداری بوشهر میخواهم که با توجه به احتمال رانش زمین در این محدوده، از صدور پروانه ساختمانی در این زمینها واقع در پشت بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر جلوگیری به عمل آورد.
بارگاهی یادآور شد: با توجه به مشکلاتی که درختان کنوکاپورس در سطح شهر بوشهر بهوجود آورده و شهروندان زیادی گلایهمند هستند اما شاهدیم که در ورودی شهرک نیایش این درختها توسط شهرداری در حال کاشت است که نیازمند توقف کاشت این درختان مشکلآفرین هستیم.
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