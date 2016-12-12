آمار ازکارافتادگی کارگران ایرانی بالاتر از میانگین استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح «مرکز سنجش وضعیت ساختار قامتی و تندرستی» یکی از واحدهای صنعتی استان البرز، با ابراز تأسف از اینکه مدت زیادی کارگران در محیطهای صنعتی رهاشده بودند، اظهار کرد: آمارها نشان میدهد که ازکارافتادگی کارگران ایرانی در حال پیشی گرفتن از میانگین استاندارد است.
ربیعی در ادامه با تأکید بر اینکه کارگران باید زندگی سالمتری داشته باشند، گفت: به اعتقاد بنده به دلیل نبود مراقبتهای لازم در بخش کارگری دچار نارساییهایی هستیم.
وی به وضعیت رانندگان اشاره کرد و گفت: این قشر به علت مداومت در نشستن پشت فرمان دچار برخی نارساییهای جسمی میشوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه در سالهای اخیر نظارتهای درستی در حوزه تندرستی کارگران مشاهده نشده است، گفت: خوشبختانه فدراسیونهای ورزش کارگری فعالشده است.
ربیعی با اشاره به اینکه کارگران ایرانی سال گذشته توانستند در جهان مقامهای خوبی به دست آورند، گفت: ورزش کارگری بهنوعی با جدیت بیشتری دنبال شد.
وی با تأکید بر اینکه ۲۸۵ ورزشگاه کارگری فعالیت خود را در کشور آغاز کردهاند، گفت: باید بتوانیم آثار ناشی از کار را بر فیزیک کارگران کاهش دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افتتاح مرکز سنجش وضعیت ساختار قامتی و تندرستی در محیطهای کارگری، گفت: در کارخانههایی که کارگران زیادی مشغول به کار هستند مراکز سنجش وضعیت ساختار قامتی و تندرستی افتتاح خواهد شد.
وی سلامت محیطهای کارگری را مهم خواند و گفت: در کارگاههای زیر ۱۰ نفر این ملاحظات لحاظ خواهد شد.
ربیعی ارتقای سلامت محیطهای کارگری را در راستای افزایش بهرهوری مفید دانست و گفت: ورزش کارگری باید بیش از گذشته توسعه یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برنامهای که برای ورود به دوره بازنشستگی کارگران توسط صندوقهای بازنشستگی پیشبینیشده است اشاره کرد و گفت: فرستادن به مراکز زیارتی و ساختن مراکزی در استانها برای اجتماعات کارگری جزو برنامههای پیشبینیشده است.
ربیعی در بخش دیگری بهسرعت رشد اشتغال در کشور اشاره کرد که دولت در سه جهت کلی آن دنبال میکند و گفت: سرعت ایجاد اشتغال نسبت به ورود نیروی جدید به بازار کار سنجیده میشود.
وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر اقتصاد کشور ظرفیت ایجاد اشتغال را نداشته است، گفت: به سالهای رسیدیم که ریزیش نیرو آغازشده بود به همین منظور یکی از اهداف دولت حفظ نیروی کار اعلام شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وامهای ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که به صنایع اختصاص یافت یکی از راههای ایجاد اشتغال بود.
ربیعی به اشتغال ناشی از رشد و سرمایهگذاری اشاره کرد که به ازای هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل را ایجاد میکند و گفت: با پدیده رشد بدون اشتغال بهخصوص در بخش نفت و گاز مواجه هستیم.
وی به اینکه طرحی با محوریت افزایش فرصتهای شغلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد که این طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی موردبررسی قرار گرفته است و گفت: ابعاد مختلف این طرح مورد ارزیابی قرارگرفت و اصلاحاتی نیز صورت گرفت و در هفت استان بهصورت پایلوت انجامشده است.
وی با اشاره به اینکه بدون تردید ۷۰۰ هزار شغل در سال گذشته ایجادشده است، گفت: باید ۵۰۰ هزار فرصت شغلی دیگر ایجاد شود.
ربیعی با تأکید بر اینکه نیروی کار زنان در حال افزایش است، به طرح اشتغال فراگیر اشاره کرد و گفت: بنگاههای خرد، کوچک، متوسط و خانگی شناساییشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اساس طرحهای اشتغال بر پرداخت پول نیست بر اساس تسهیلات و شناسایی رستههای شغلی است.
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