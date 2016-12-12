سی و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن نزاجا در شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور حدود ۳۰۰ نفر از نخبگان قرآنی نزاجا از امروز تا ۲۵ آذر در شیراز برگزار می شود.

حاضرین در این رقابت در رشته های قرائت، حفظ ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و کل، ترتیل، اذان و مفاهیم قرآن سطح یک و دو حضور دارند.

این مسابقات در سه مرحله مقدماتی، منطقه‌ای و کشوری در سطح نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برگزار می شود که در این مرحله ۳ نفر از برگزیدگان هر رشته به مرحله مسابقات سراسری قرآن ارتش جمهوری اسلامی و برگزیدگان این مسابقات هم به مسابقات قرآن نیروهای مسلح و در نهایت مسابقات قرآن نیروهای مسلح جهان اسلام راه می‌یابند.