انجام توافق تاریخی میان کوبا و اتحادیه اروپا / روابط عادی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه وابسته به کاخ سفید، اتحادیه اروپا و کوبا برای نخستین بار در طول تاریخ روابط دو طرف، روز دوشنبه اقدام به امضای قراردادی دوجانبه کردند که بر اساس آن روابط میان آنها به حالت عادی بازگشته و نزدیک تر خواهد شد.

دو طرف همچنین اعلام کرده اند که تصمیمات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور منتخب آمریکا بر این توافق هیچ گونه تاثیری نخواهد گذاشت.

«فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص گفت: امروز روزی تاریخی است، ما برگی جدید (از تاریخ) را ورق زده ایم. از امروز ما فصلی جدید را با کمک یکدیگر خواهیم نوشت.

گفته می شود این جلسه امروز با حضور «فدریکا موگرینی»، نمایندگان تمامی ۲۸ عضو اتحادیه اروپا و «برونو رودریگز»، وزیر خارجه کوبا برگزار شد.

توافق مذکور قرار است با ارتقاء و حمایت از توسعه اقتصادی، دمکراسی و حقوق بشر، در روابط میان دو طرف که از سال ۱۹۹۶ به این سو از حالت رسمی و عادی خارج شده بود، تحولی بزرگ ایجاد کند.

وزیر خارجه کوبا در این جلسه، با اشاره به اهمیت توسعه اقتصادی کشورش، تحریم های آمریکا در این زمینه را بزرگترین مانع بر سر راه رسیدن به این هدف خواند.

وی همچنین گفت که روابط میان کوبا و اتحادیه اروپا ارتباطی به واشنگتن ندارد.