  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۹

کرسی تلاوت نور با حضور قاریان بین المللی در آزادشهر آغاز شد

کرسی تلاوت نور با حضور قاریان بین المللی در آزادشهر آغاز شد

آزادشهر- کرسی تلاوت نور با حضور قاریان برجسته و ممتاز بین المللی در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان به میزبانی شهرستان آزادشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی تلاوت نور با حضور قاریان برجسته و ممتاز بین المللی، تعدادی از خانواده شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان شامگاه دوشنبه در مصلی خاتم الانبیا آزادشهر  آغاز شد.

معرفی کتاب و تلاوت قرآن توسط قاریان برجسته بین المللی از جمله برنامه های کرسی تلاوت نور خواهد بود.

همچنین محمد سلیمی از اساتید برجسته قرآن و کارشناس شبکه قرآن سخنران اصلی این برنامه خواهد بود.

این برنامه به صورت زنده از شبکه قرآن هم پخش می شود.

شایان ذکر است نخستین کنگره بزرگداشت چهار هزارشهید گلستان ۲۵ آذر در گرگان برگزار می شود.

کد مطلب 3848592

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها