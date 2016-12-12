کرسی تلاوت نور با حضور قاریان بین المللی در آزادشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی تلاوت نور با حضور قاریان برجسته و ممتاز بین المللی، تعدادی از خانواده شهدا، مسئولان استانی و شهرستانی در راستای اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان شامگاه دوشنبه در مصلی خاتم الانبیا آزادشهر آغاز شد.

معرفی کتاب و تلاوت قرآن توسط قاریان برجسته بین المللی از جمله برنامه های کرسی تلاوت نور خواهد بود.

همچنین محمد سلیمی از اساتید برجسته قرآن و کارشناس شبکه قرآن سخنران اصلی این برنامه خواهد بود.

این برنامه به صورت زنده از شبکه قرآن هم پخش می شود.

شایان ذکر است نخستین کنگره بزرگداشت چهار هزارشهید گلستان ۲۵ آذر در گرگان برگزار می شود.