به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای شهر بوشهر، نصرالله اسدی در نشست شورای شهر بوشهر اظهار داشت: در بودجه سال ۹۵ شهرداری در راستای احیای بافت تاریخی شهر بوشهر، برای اولین‌بار مبلغ ۴۱ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد که تاکنون فقط یک پروژه با مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: از شهردار بوشهر درخواست می‌شود در این مورد توضیح دهند که با توجه به گذشت ۹ ماه از سال دلیل عدم اجرای پروژه‌های تعریف شده در بافت تاریخی بوشهر چه بوده است.

اسدی تصریح کرد: با توجه به تخفیف اعمال شده به صاحبان املاک و اراضی واقع در محدوده بافت جنوبی شهر شامل محلات ریشهر، رایانی، سرتل، امامزاده و تنگک‌ها برای ساخت، بازسازی و نوسازی ملک خود خوشبختانه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

وی ادامه داد: مشکل نداشتن سند رسمی برای شهرداری یک معضل ایجاد کرده که قرار بود با همراهی اداره کل ثبت و اسناد و حمایت مدیریت ارشد استان روند کار تسریع شود که انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مشکل سند املاک محلات جنوبی رفع شود.