حکم صادره علیه شیخ علی سلمان ظالمانه است/ لزوم آزادی فوری وی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سازمان عفو بین الملل تایید حکم حبس شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به مدت ۹ سال را محکوم کرد.

در همین راستا، در بیانیه سازمان عفو بین الملل تاکید شده است: تایید حکم ۹ سال حبس شیخ علی سلمان یک آسیب و نشانگر غفلت آشکارا در برابر حق آزادی بیان در این کشور است. این اقدام ظالمانه است. زیرا شیخ علی سلمان به دلیل اعتقادات خود، تاکید بر تداوم خواسته های مسالمت آمیزش در انجام اصلاحات در بحرین و محاکمه مقامات به خاطر نقض حقوق بشر بازداشت شده است.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: مقامات بحرین به جای مجازات شیخ علی سلمان به دلیل بیان انتقادات مسالمت آمیزش، باید وی را فورا و بدون هیچ شرطی آزاد کنند. جامعه بین المللی نمی تواند در برابر ظلم مقامات بحرین به منتقدین و فعالان حقوق بشری چشمان خود را ببندد. متحدان بحرین باید از نفوذ خود استفاده کرده و با فشار بر مقامات بحرین شیخ علی سلمان و دیگر زندانیان آزادی بیان را آزاد کنند.

گفتنی است، دادگاه استیناف آل خلیفه امروز دوشنبه حکم ۹ سال حبس علیه شیخ «علی سلمان» دبیرکل جمعیت «الوفاق» را تأیید کرد. پیشتر وکلای شیخ علی سلمان به افزایش حکم حبس وی از ۴ به ۹ سال اعتراض کرده بودند.