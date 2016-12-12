بازداشت یک نفر دررابطه باحادثه قطار سمنان/بازداشتی ها به ۵نفررسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، حیدر آسیابی با بیان اینکه یک نفر در ادامه رسیدگی به پرونده حادثه قطار مسافربری دستگیر شد که تعداد آنان با چهار عوامل قبلی دستگیر شده به پنج نفر رسیده است، ابراز داشت: این افراد در زمان حاضر برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به پرونده در اختیار دستگاه قضایی استان قرار دارند و بازداشت هستند.

وی در خصوص شایعه آزادی چهار عوامل مرکز کنترل راه آهن که در هفته های اول این حادثه دستگیر و در بازداشت بسر می بردند نیز افزود: با توجه به اینکه پرونده حادثه قطار در حال تکمیل و تحقیقات مقدماتی است بحث آزادی این افراد تکذیب می شود.

دادستان عمومی و انقلاب استان سمنان همچنین گفت: نظریه کمیسیون عالی سوانح دارای اهمیت زیادی است و تا این ساعت به استان ارسال نشده است.

حادثه قطار ایستگاه هفت خوان بر اثر برخورد دو رام قطار مسافربری متاسفانه در روز پنجم آذرماه۹۵ به کشته و زخمی شدن ۱۴۵هموطن انجامید.