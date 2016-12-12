دلارهای نفتی سعودی داعش را شکل داد/ایران و ترکیه متحد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ صلاح‌الدین اوز گوندوز عصر دوشنبه در اولین سمپوزیم بین‌المللی وحدت و اخوت اسلامی در اردبیل تصریح کرد: موارد اختلاف سنی و شیعه زیاد است اما این اختلافات می‌تواند محل بحث و مناظره و تحقیق و پژوهش باشد و طرفداران دو مکتب فکری را از تنبلی دور نگاه دارد.

رهبر شیعیان ترکیه با ذکر مثالی اضافه کرد: کسی از تعداد اجرام سماوی اطلاعی ندارد اما زمانی که خورشید طلوع می‌کند همه ازنظر غایب می‌شوند لذا کسی که اختلافات شیعه و سنی را دامن زده و بزرگ جلوه می‌دهد قدر شهادتین را نمی‌داند.

اوز گوندوز با تأکید بر اینکه شیعیان برای مذاهب دیگر به غیر از اندیشه‌های تکفیری احترام قائل هستند، اضافه کرد: در خود ترکیه تلاش‌های متعددی صورت گرفته تا مردم با حقیقت اسلام و شیعه آشنا شوند.

وی افزود: خود بنده زمانی که در ترکیه فعالیت‌های تبلیغی را آغاز کردم به منطقه آزاد شده از بند کمونیست پا گذاشتم که روزانه تعداد قابل‌توجهی در آن کشته می‌شدند.

امام‌جمعه شیعیان استانبول تأکید کرد: همین چندین سال پیش تجمع مراسم عاشورا در مکانی برگزار شد که به میدان تأمین اسلحه کمونیست‌ها شهرت داشت اما امروز در همان مکان یک زینبیه ایجاد شده است.

اوزگوندوز با اشاره به مخالفت‌های مختلف رهبران حکومتی وقت و شیوخ با ترویج شیعه در این کشور اضافه کرد: دست‌های مرموزی به دنبال این بود مافیا را بر ما مسلط کند اما به خواست پروردگار سربلند پیروز آمده و بر تمام مخالفت‌ها چیره شدیم.

وی با بیان اینکه امروز حتی میزان استقبال از مراسم عاشورا به شکل کمرنگی منعکس می‌شود، ادامه داد: نه تلویزیون دولتی و نه خصوصی پوشش مناسبی از این مراسم ندارند و با وجود تمامی مخالفت‌ها ما از اعتقاد خود دست نکشیدیم و به شیعه افتخار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه اعتقاد شیعه به امام حسین(ع) بود و امام نه اهل سازش بود و نه شمشیر اضافه کرد: هر چند در ابتدا با عزاداری امام حسین(ع) مخالفت می‌کردند اما بعدها برخی مسئولان حق بودن ادعای ما را پذیرفتند؛ به طوریکه دستور دادند در ۷۲ مسجد آنکارا برای ۷۲ شهید کربلا، ۷۲ مجلس ختم برگزار شود.

فروش نفت سعودی گروه‌های تکفیری را شکل داد

اوزگوندوز با تأکید به اینکه همواره پیش‌بینی‌های وی در خصوص مسائل مذهبی به واقعیت پیوسته است، اضافه کرد: متأسفانه بنده در یک جا اشتباه کردم و آن حمایت سعودی از تشکیل گروه‌های تکفیری بود.

وی افزود: روزانه یک میلیارد دلار از محل فروش نفت به خزانه سعودی‌ها واریز می‌شود و آن ها با همین پول‌ها گروه‌ها را شکل دادند.

به گفته رهبر شیعیان ترکیه همین دلارهای نفت موجب شد سعودی‌ها از لیست سیاه توده کشی خارج شوند و در چنین فضایی اتحاد شیعه و سنی خود ناکام گذاشتن دشمنان است.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم شیعه بر حق است و بارها از مخالفان خواستیم هر اشکالی در این مکتب می‌بینند طرح کنند تا پاسخ دهیم.

به گفته اوزگوندوز تنها اشکالی که در مراسم عزاداری به ما وارد می‌کردند زنجیرزنی بود که عنوان می‌شد یک جور شکنجه افراد به دست خودشان است.

امام‌جمعه شیعیان استانبول تأکید کرد: بنده برای پاسخ به این انتقاد درخواست کردم که شیعیان به جای زنجیرزنی خون اهدا کنند و به واسطه آن به دیگری زندگی ببخشند.

وی افزود: این به این معنی نیست که ما در مکتب سنت اشکالی نمی‌بینیم بلکه در مقابل ناراحت اشکالات نیستیم و معتقدیم هر چند اختلاف وجود دارد اما نباید تنازع و جنگ وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه امروز از ۶۰۰ هزار بلندگو در کشور ترکیه صدای «اشهد ان لا اله الا الله» به گوش می‌رسد، اضافه کرد: ما شیعیان معتقدیم نباید با اهل سنت به خاطر اعتقادش جنگید بلکه باید اختلاف‌نظرها را طرح کرد و هم‌اندیشی داشت.

پروژه خاورمیانه آمریکا با اتحاد فرومی‌ریزد

رهبر شیعیان ترکیه با تأکید به اینکه جان کلام رعایت حقوق بشر این است که «هر چه برای خود می‌پسندی برای دیگری بپسند»، اضافه کرد: در واقع به جان هم افتادن شیعه و سنی موجب شکست هر دو خواهد بود.

به گفته اوزگوندوز قرن‌ها قتل‌عام شیعیان را شاهد بودیم اما امروز تعداد شیعیان افزایش یافته است و این به این معنی است که نمی‌توان با خون این مشکل را حل کرد و باید با عقل و منطق و استدلال وارد شد.

امام‌جمعه شیعیان استانبول تأکید کرد: در اختلاف عقاید نباید به دلیل اختلاف عقیده دست به کشت و کشتار شد و نباید به بهانه اختلاف عقیده به آزادی دیگری تجاوز کرد.

وی افزود: امروز اگر ایران و ترکیه اتحاد لازم را حفظ کنند پروژه خاورمیانه آمریکا راه به جایی نخواهد برد و این اتحاد در سایه اتحاد شیعه و سنی می‌تواند شکل گیرد.

وی با بیان اینکه تنازع این دو کشور به زیان هر دو و به نفع دشمن از جمله آمریکا و اسرائیل است، ادامه داد: امروز تنها با رنگ و بوی اتحاد و برادری می‌توان در مقابل اندیشه‌های تکفیری ایستاد.