ایران صدور حکم طولانی مدت برای «دبیرکل جمعیت وفاق» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از صدور حکم حبس و زندان طولانی و دراز مدت برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق در دادگاه تجدید نظر بحرین شدیداً ابراز نگرانی کرد.

قاسمی اظهار داشت: برخوردهای ناعادلانه، خشن و امنیتی با رهبران مسالمت جو و میانه رو بحرینی نه تنها معضلات عدیده آن کشور را حل نخواهد کرد، ای بسا موجب یأس و ناامیدی علاقه مندان، معتقدان و طرفداران مشی و روش های مسالمت جویانه خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقام های بحرینی خاطرنشان ساخت: اعطای پایگاه نظامی به کشورهای فرامنطقه ای ، فراخوان و پذیرش نیروهای نظامی خارجی و پرداخت هزینه آنان از بودجه مردم آن کشور متضمن امنیت و راهکاری مناسب برای حکومت بحرین نخواهد بود؛ تاریخ جهان و بخصوص منطقه از گذشته تا حال به خوبی گویای آن واقعیت روشن است که تنها اتکاء بر قدرت مردم، آشتی و وفاق ملی است که می تواند بهترین ضامن امنیت کشورها و دولت ها برای استمرار حیات خود باشد.