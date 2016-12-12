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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۶

توسط سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران صدور حکم طولانی مدت برای «دبیرکل جمعیت وفاق» را محکوم کرد

ایران صدور حکم طولانی مدت برای «دبیرکل جمعیت وفاق» را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکومیت صدور حکم حبس و زندان طولانی و دراز مدت برای دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین گفت: آشتی و وفاق ملی است که می تواند بهترین ضامن امنیت کشورها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از صدور حکم حبس و زندان طولانی و دراز مدت برای شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق در دادگاه تجدید نظر بحرین شدیداً ابراز نگرانی کرد.

قاسمی اظهار داشت: برخوردهای ناعادلانه، خشن و امنیتی با رهبران مسالمت جو و میانه رو بحرینی نه تنها معضلات عدیده آن کشور را حل نخواهد کرد، ای بسا موجب یأس و ناامیدی علاقه مندان، معتقدان و طرفداران مشی و روش های مسالمت جویانه خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقام های بحرینی خاطرنشان ساخت: اعطای پایگاه نظامی به کشورهای فرامنطقه ای ، فراخوان و پذیرش نیروهای نظامی خارجی و پرداخت هزینه آنان از بودجه مردم آن کشور  متضمن امنیت و راهکاری مناسب برای حکومت بحرین نخواهد بود؛ تاریخ جهان و بخصوص منطقه از گذشته تا حال به خوبی گویای آن واقعیت روشن است که تنها اتکاء بر قدرت  مردم، آشتی و وفاق ملی است که می تواند بهترین ضامن امنیت کشورها و دولت ها برای استمرار حیات خود باشد.

کد مطلب 3848611
محمد مهدی ملکی

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