نقش مهم شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادم عرب‌باغی عصر امروز دوشنبه در دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فن اوران منطقه آزاد ارس با اشاره به اینکه کار پژوهشی باید در خدمت جامعه باشد، گفت: استفاده از منابع انسانی خلاق و کارآمد در کنار آموزش و تحقیق می‌تواند در توسعه صنعتی نقش قابل توجهی را ایفا کند بطوری که مردم می توانند نتیجه آنرا در زندگی روزمره خود لمس کنند.

عرب باغی شرکت های دانش بنیان را راهکار مهمی برای ارتقای سطح کیفی کالاهای تولید داخل و تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: موفقیت سرمایه‌گذاری منوط به بهره‌مندی از ایده و دانش نوین است.

وی با اشاره به ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: فاصله‌ای که بین دانشگاه و صنعت وجود دارد، عدم اعتماد به دانشگاه را نشان می‌دهد بطوری که فعالیت دانشگاه‌ها انتزاعی و علمی است و صنایع کشور نیاز به تحقیقات علمی دارد و این کمبود، نقص در نظام آموزش را به دنبال دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه گفت: صنایع برای رشد و توسعه روز افزون ناگزیر از تخصص‌گرایی و انجام مداوم پژوهش و آموزش هستند و این امر جز از طریق ارتباط و تعامل صنعت و دانشگاه‌ها که از مراکز اصلی پرورش نیروی متخصص هر جامعه به شمار می‌روند، امکان‌پذیر نیست.

فعالیت ۱۰ شرکت دانش بنیان در منطقه آزاد ارس

معاون فناوری پارک علم و فناوری استان نیز در این جشنواره با اشاره به تولید ثروت از تحقیق و پژوهش گفت : یکی از الزامات پیشبرد توسعه علمی تولید ثروت از تحقیق و پژوهش است و در این راستا تولید مقالات، تولید دانش فنی و علمی سه شاخص اصلی مورد توجه قرار گیرد

میر محسنی افزود : منطقه آزاد ارس در این حوزه رشد بسیار خوبی رو شاهد بوده است و فعالیت ۱۰ شرکت دانش بنیان دراین منطقه نمود عینی این موضوع است .

وی گفت : محور اقتصاد، اقتصاد دانش محور است و یکی از وظایف محققان کشور ما نیز این است که برای پژوهش بازاریابی اجتماعی داشته باشند.

شایان ذکر است دو مین جشنواره پژوهش‌های برتر با هدف گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جلب مشارکت حداکثری خانواده بزرگ محققین و استفاده از اساتید و پژوهشگران برگزار شد.

در این جشنواره از ۱۰ مقاله برتر، چهار شرکت دانش بنیان فعال در منطقه آزاد ارس و هشت تن از روسای دانشگاه های منطقه تجلیل شد.

همزمان با این جشنواره نمایشگاه فناوری های نانو منطقه نیز با ۱۰ غرفه که بیش ۲۵ محصول را در آن به معرض دید عموم گذاشته شده است گشایش یافت.