کمیته انطباق فرمانداری درباره تصمیم شورای شهر گرگان نظر می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مروتی عصر دوشنبه در نشست با خبرگزاری‌های استان گلستان ابتدا به سؤالی راجع به اتفاقات اخیر در شورای شهر گرگان پاسخ داد و اظهار کرد: تصمیم جدید شورای شهر در مورد شهردار گرگان قابلیت طرح در کمیته انطباق را دارد.

وی افزود: به نظر کمیته انطباق احترام می‌گذارم و تا صدور رأی این کمیته اظهارنظر نمی‌کنم اما نسبت به نظرات قبلی خود در این خصوص پایبندم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان همچنین به برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید استان اشاره و تصریح کرد: با برگزاری اجلاسیه در روز ۲۵ آذر برنامه‌ها برای زنده نگاه‌داشتن نام شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تمام نمی‌شود.

وی از اجلاسیه چهار هزار شهید استان به‌عنوان یک تحول اساسی و رویداد بزرگ نام برد و اضافه کرد: برنامه‌ها برای به یادماندن و جاودانه ماندن شهدا، فرآیندی است که با اجلاسیه چهار هزار شهید در استان آغاز می‌شود.

مروتی از ایجاد یادمان برای سرداران شهید و شهدای گمنام در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون در ۱۵ مکان آرام گیری شهدای گمنام و غواص استان یادمان ایجادشده است و ۱۶ مکان دیگر هم عملیات آن‌ها آغازشده و در مراحل مختلف اجرایی است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه طراحی یادمان شهدا با تکیه‌بر ارزش‌های بومی و محلی استان در راستای برنامه‌های اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان، ادامه داد: اثر هفت معمار گلستانی به‌عنوان برترین‌های این مسابقه از سوی هیئت‌داوران انتخاب‌شده است و نام طراحان این المان‌ها بر روی اثر جاودانه می‌ماند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان یادآور شد: تاکنون ساخت چهار یادمان شهدا که توسط معماران گلستانی طراحی‌شده، توسط سپاه نینوای استان آغازشده است.

دهکده مقاومت در آلو کلاته ایجاد می‌شود

وی از ایجاد دهکده مقاومت استان در روستای آلو کلاته خبر داد و گفت: ایجاد این دهکده در صحن اجلاسیه چهار هزار شهید استان تائید شده است و با طرحی نو با تکیه‌بر ویژگی‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی و نقش مردم استان در انقلاب و جنگ تحمیلی طراحی می‌شود.

مروتی افزود: تلاش داشتیم بتوانیم این دهکده را در مساحت ۱۰ هکتاری اجرا کنیم اما حدود هفت هکتار از منابع ملی و دولتی برای این امر تملک شد و در اختیار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان به موضوع برف و یخبندان اخیر در استان هم اشاره و تصریح کرد: این یخبندان ۲۰۰ میلیارد تومان به محصولات کشاورزی استان خسارت وارد کرده است.

انتقال روزانه ۱۴.۵ میلیون مترمکعب گاز از گلستان به مازندران در سرما

وی با یادآوری اینکه وظیفه استانداری تشخیص بحران و هماهنگی لازم برای برآورد خسارت و بازگرداندن شرایط به وضع قبل است، خاطرنشان کرد: یک روز پس از بروز حادثه خسارت برف و یخبندان به زیرساخت‌های استان گزارش‌شده و به تائید وزیر محترم کشور رسیده است.

جانشین شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان از اجرای مانور افت گاز در شرایط یخبندان در بندرگز خبر داد و اظهار کرد: این مانور هشت روز قبل از وقوع برف در استان برگزار شد و توانستیم در شرایط برف باصرفه جویی مردم ۳.۵ میلیون مترمکعب گاز به مازندران بفرستیم.

به گفته مروتی در شرایطی که استان مازندران با کمبود و قطعی گاز مواجه بود ما توانستیم با ۱۱ میلیون مترمکعبی که از قبل منتقل می‌شد روزانه ۱۴.۵ میلیون مترمکعب گاز به مازندران بفرستیم.