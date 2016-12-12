تامین تسلیحات پیشرفته از سوی روسیه برای مشتریان خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه از آمادگی کشورش برای فراهم آوردن تمامی ابزارهای پیشرفته لازم برای مبارزه با تروریسم برای مشتریان تسلیحات این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری روسیه که این سخنان را در جریان برگزاری جلسه کمیسیون همکاری فنی - نظامی با کشورهای دیگر مطرح می کرد، با اعلام این خبر گفت: ما برای فراهم کردن پیشرفته ترین ابزار لازم جهت مبارزه با تروریسم برای مشتریان خود آماده هستیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه منظور از این ابزار تنها ادوات نظامی برای مبارزه از راه نزدیک نیست گفت که کشورش حاضر است ادواتی چون جنگنده، تسلیحات دفاع هوایی، راکت انداز و ماشین های جنگی را نیز به مشتریان خود ارائه دهد.

گفته می شود کشورهای مورد هدف پوتین در این سخنان، همان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی هستند که در حقیقت ۱۴ کشور مستقل مشترک المنافع با روسیه، اعضای آن را تشکیل می دهند.

پوتین با اشاره به امکانات در اختیار تروریست ها گفت: در یک کلام، هرآنچه به موفقیت در مبارزه با تروریست هایی که گروه های نظامی سازمان یافته، متخصصین و با تجربه که تسلیحات پیشرفته ساخت غرب را در دست دارند بیانجامد را در اختیار مشتریان خود قرار می دهیم.