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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۲

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت:

پاکدشت نیازمند نمایشگاه دائمی کتاب است

پاکدشت نیازمند نمایشگاه دائمی کتاب است

پاکدشت- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت گفت: پاکدشت نیاز به نمایشگاه دائمی کتاب دارد که با توجه به داشتن مسئولان فرهنگ دوست، تحقق این امر دور از دسترس نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه نمایشگاه و فروشگاه کتاب استانی تهران در پاکدشت ظهر دوشنبه با حضور مسئولان در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم حمیدرضا محسنوند رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت اظهار داشت: نمایشگاه کتاب در ۱۰ روز فعالیت خود با فروش ۱۰۰ میلیون تومانی کتاب از سوی مردم فرهیخته پاکدشت مواجه شد.

وی ادامه داد: فروش ۱۰۰ میلیونی کتاب بدون استفاده از منابع مالی دولتی و با حضور ۳۵ ناشر استانی و پنج ناشر بومی تحقق یافته است.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت افزود: در این ۱۰ روز، بیش از دو هزار نفر از دانش آموزان، طلاب و دانشجویان و خانواده های شهرستان از نمایشگاه بازدید کردند و ۴۰ دستگاه اتوبوس کار انتقال دانش آموزان را به نمایشگاه بر عهده داشتند.

وی در ادامه ضمن تشکر از واحد اتوبوسرانی شهرداری پاکدشت افزود: روزانه ۴۰ سرویس به مدارس برای انتقال دانش آموزان اعزام تدارک دیده شده بود.

محسنوند گفت: در این نمایشگاه، نشست های تحلیل و بررسی کتاب های بومی، خانواده و سبک و زندگی و جشن ازدواج آسان برگزار که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی همشهریان مواجه شد.

محسنوند در ادامه سخنان خود گریزی نیز به سرمایه گذاری در عرصه کتاب زد و ادامه داد: عرصه کتاب در پاکدشت باید تقویت شود وباید سرمایه گذاری مناسبی در این زمینه صورت پذیرد.

وی افزود: پاکدشت نیاز به نمایشگاه دائمی کتاب دارد که با توجه به داشتن مسئولان فرهنگ دوست، تحقق این امر دور از دسترس نیست.

کد مطلب 3848623

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