به گزارش خبرنگار مهر، حسن خوانساریان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این نکته که نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می شود، اظهار داشت: بدون تردید نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات مطلوب به مردم می تواند زمینه بهبود وضعیت ترافیک را در ورامین فراهم آورد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ورامین افزود: یکی از برنامه هایی که از سوی سازمان اتوبوسرانی ورامین با جدیت دنبال می شود، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی در این بخش است.

وی، نوسازی مینی بوس های فرسوده را یکی از برنامه های مهم سازمان اتوبوسرانی اعلام کرد و ادامه داد: نوسازی مینی بوس های فرسوده در ورامین با جدیت دنبال می شود و هم اکنون مذاکره با یک شرکت در نجف آباد اصفهان در حال انجام است.

خوانساریان اضافه کرد: دارندگان مینی بوس های فرسوده برای ثبت نام می توانند به سازمان اتوبوسرانی مراجعه کنند و شرایط ثبت نام و تعویض خودرو در این سازمان تشریح خواهد شد.

وی عنوان کرد: سازمان اتوبوسرانی ورامین از همه ظرفیت های موجود برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده خواهد کرد.