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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۳

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ورامین:

نوسازی مینی بوس های فرسوده در ورامین با جدیت دنبال می شود

نوسازی مینی بوس های فرسوده در ورامین با جدیت دنبال می شود

ورامین-مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین گفت: نوسازی مینی بوس های فرسوده در ورامین با جدیت دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خوانساریان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این نکته که نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یک ضرورت انکارناپذیر محسوب می شود، اظهار داشت: بدون تردید نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و ارائه خدمات مطلوب به مردم می تواند زمینه بهبود وضعیت ترافیک را در ورامین فراهم آورد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ورامین افزود: یکی از برنامه هایی که از سوی سازمان اتوبوسرانی ورامین با جدیت دنبال می شود، توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی در این بخش است.

وی، نوسازی مینی بوس های فرسوده را یکی از برنامه های مهم سازمان اتوبوسرانی اعلام کرد و ادامه داد:  نوسازی مینی بوس های فرسوده در ورامین با جدیت دنبال می شود و هم اکنون مذاکره با یک شرکت در نجف آباد اصفهان در حال انجام است.

خوانساریان اضافه کرد: دارندگان مینی بوس های فرسوده برای ثبت نام می توانند به سازمان اتوبوسرانی مراجعه کنند و شرایط ثبت نام و تعویض خودرو در این سازمان تشریح خواهد شد.

وی عنوان کرد: سازمان اتوبوسرانی ورامین از همه ظرفیت های موجود برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده خواهد کرد.

کد مطلب 3848637

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