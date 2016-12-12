حسن زمانی: خودم را ممنوع المصاحبه کردم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زمانی پس از خروج از جلسه عصر امروز هیات مدیره باشگاه استقلال و در پاسخ به خبرنگاران مبنی بر این که چه صحبت‌هایی در جلسه امروز اتفاق افتاد اظهار داشت: من خودم را ممنوع المصاحبه کردم و تا پایان نیم فصل هیچ صحبتی با رسانه‌ها نخواهم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز هم به دنبال برکناری منصوریان هستید یا خیر با تبسم اظهار داشت: در این خصوص صحبتی ندارم.

زمانی خاطرنشان کرد: انشاءاله بعد از نیم فصل مشکلات استقلال برطرف خواهد شد و همه چیز به روال عادی باز خواهد گشت.

زمانی در پایان بیان داشت: اجازه بدهید تا چند بازی آینده استقلال به پایان برسد و من بعدا با همه شما به طور مفصل صحبت خواهم کرد.