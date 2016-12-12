به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، صبح امروز (دوشنبه) در دیدار رمضان عبدالله، دبیرکل جنبش جهاد اسلامی، مردم فلسطین را مظلوم‌ترین مردم دنیا دانست و گفت: ریشه بسیاری از حرکت‌های مردمی کشورهای منطقه و حتی جهان به ظلم علیه فلسطینیان و بیداری مردم این منطقه بر می‌گردد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تضعیف موضوع حمایت از فلسطینی‌ها در جهان اسلام را برای مسلمانان ناپسند توصیف کرد و گفت: غفلت از جنایت‌های رژیم نامشروع اسرائیل و انحراف حمایت از آرمان‌های مردم فلسطین، یکی از عوامل ایجاد گروه‌های تروریستی چون طالبان، القاعده، داعش، جبهه النصره، بوکوحرام و ده‌ها گروه دیگر است.

هاشمی رفسنجانی، با ارائه تحلیلی از نگرانی بسیاری از کشورهای غرب به خاطر وجود هواداران گروه‌های تروریسم در اقصی نقاط جهان، به دیدارهای برخی مسؤولین آسیایی، اروپایی، آفریقایی و آمریکایی با خویش اشاره کرد و گفت: در پاسخ به اظهار نگرانی‌های مسؤولین کشورها برای افزایش هواداران گروه‌های تروریست، به مسأله اشغال فلسطین اشاره می‌کنم و می‌گویم که تا زمانی که جنایات صهیونیست‌ها و آوارگی فلسطینی‌ها ادامه داشته باشد، این نگرانی‌ها زمینه دارد.

وی با یادآوری خبری که اخیراً برای تشکیل یک کشور مستقل به کمک اردن پخش شد، گفت: نیت کسانی که چنین خبری را ساختند و منتشر کرده‌اند، بسیار خطرناک است، چون هدفشان حذف نام کشور فلسطین در نقشه جغرافیایی منطقه بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح جزییات این طرح، گفت: در یک آن ۶۰ درصد کرانه باختری را با همه شهرک‌ها به اسرائیل می‌دهند.

هاشمی رفسنجانی، با بیان این جمله که «این طرح هیچ کمکی به حل مشکلات و مسایل منطقه نمی‌کند»، به حمایت آمریکا از این طرح اشاره کرد و خطاب به دبیرکل جهاد اسلامی گفت: باید هوشیار باشید که این طرح مخصوصاً با آمدن ترامپ در آمریکا، خطرناک‌تر خواهد بود.

وی تکریم و حفظ فلسطینی‌ها را مهمترین وظیفه همه کشورهای اسلامی خواند و گفت: دلبستگی فلسطینی‌ها به وطن مادری خود، یک ظرفیت و سرمایه ذاتی برای تقویت مبارزه است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وحدت فلسطینی را از ضرورت‌های تداوم مبارزه دانست و گفت: هیچ یک از گروه‌های فلسطینی به تنهایی نمی‌توانند در مبارزه با دشمنی موفق شوند که از همه جهت حمایت می‌شود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر این نکته که «فلسطین در تاریخ و جغرافیای جهان ماندنی است»، گفت: حتی اگر مردم فلسطین را با حیله‌های مکرر در اردوگاه‌ها و دیگر مناطق جهان پخش کنند، باز هم، نام فلسطین و قدس شریف، ظرفیت این را دارد که محور مبارزه با اشغالگران شود.

هاشمی رفسنجانی، با تحسین آثار مهم مبارزات گروه‌ها و مردم فلسطین در طول تاریخ، گفت: جهان هم به این نکته رسیده که مسایل منطقه، بدون توجه به مسأله فلسطین حل نخواهد شد.

«رمضان عبدالله» هم در این دیدار، با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص)، نسبت به اتفاقات سیاسی و نا امنی‌های منطقه، ابراز نگرانی کرد و گفت: ملت فلسطین، بیشترین صدمات را در این اتفاقات ناگوار می‌بیند که مسلمانان به جای توجه به دشمن مشترک، با همدیگر درگیر شده و مسأله فلسطین را فراموش کرده‌اند.

دبیرکل جهاد اسلامی با ارائه گزارشی از آخرین تحولات فلسطین، به تاریخ توافقات گذشته با صهیونیست‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه الان ۶۰ درصد کرانه باختری در اختیار صهیونیست‌هاست و در بیت المقدس هم شدیداً به دنبال یهودی‌سازی هستند، در حالی که جهان عرب هم به کلی از مسأله فلسطین غفلت کرده و دست کشیده است.

وی کودکان فلسطینی زمان توافق‌نامه اسلو را که زمانی با سنگ، انتفاضه‌ها را به راه انداخته بودند، سربازان امروز مبارزه با صهیونیست‌ها دانست و گفت: ۷۰ درصد ملت فلسطین، جوانان زیر ۳۰ سال هستند که ظرفیت مبارزه را در زمانی که طرح‌های صلح به بن‌بست رسیده‌اند، به خوبی دارند.

رمضان عبدالله با اشاره به مراسم سالگرد شهید فتحی شقاقی، گفت: در آن مراسم، ابتکار عملی مطرح شد که اکثر گروه‌های فلسطینی قبول کرده‌اند و ماده اول آن توافق‌نامه اسلو را کان لم یکن تلقی می‌کند.

دبیر کل جهاد اسلامی با ارائه گزارشی از گفت‌وگوهای گروه‌های فلسطینی با مسؤولین دولت خودگردان سرزمین‌های اشغالی در خصوص ابتکار عمل برای اقدامات آینده گفت: شاید تمام ۱۰ ماده این ابتکار عمل ظرفیت اجرا نداشته باشد، اما می‌توان ظرفیت‌ها را برای اجرای آن بالا برد.

وی، لغو توافق‌نامه اسلو، پس گرفتن رسمیت بخشیدن به اسرائیل، تقویت مرحله آزادسازی و مبارزه، بازسازی جنبش آزادی‌بخش، پایان جدایی‌های حماس و فتح در غزه و رام‌الله، لغو عادی‌سازی روابط با اسرائیل، تقویت مقاومت و انتفاضه، دعوت از همه گروه‌های فلسطینی برای گفت‌وگو و تفاهم را از دیگر بندهای ابتکار عمل دانست و گفت: همه فرهیختگان و فعالان سیاسی فلسطینی از این ابتکار عمل حمایت کرده‌اند و تأکید می‌کنند که مذاکره با صهیونیست‌ها، هیچ نتیجه‌ای ندارد و تنها راه ممکن، مبارزه است.

رمضان عبدالله، فلسطین را قلب امت اسلامی توصیف کرد و گفت: بارها به حاکمان کشورهای عربی گفتیم در شرایطی که شما به مردم فلسطین پشت کردید، این ایران بود که براساس اعتقادات خود از آرمان مردم فلسطین حمایت می‌کرد.

وی تجزیه سوریه را توطئه‌ای برای تضعیف جبهه مقاومت دانست و گفت: متأسفانه بعضی از کشورهای مسلمان، مسؤول اجرای این توطئه برای کمک به رژیم اشغالگر قدس شده‌اند.